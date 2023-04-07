Від початку повномасштабної війни волонтери Петриківської громади, що на Дніпропетровщині, передали на фронт близько 70 тонн гуманітарного вантажу. Про це повідомляється на сайті Дніпропетровської обласної ради.

За словами голови Петриківської селищної ради Наталії Коваленко, у громаді виготовлено більше двохсот протитанкових "їжаків", до тисячі колючок з арматури.

Волонтери законсервували близько трьох тисяч банок тушкованки та каш з м’ясом. Передали на фронт сотні кілограмів лущених волоських горіхів, меду, 150 кілограмів сушених фруктів та майже тонну сухарів.

"На фронт передали майже 100 кг медикаментів. Закуплено майже 200 комплектів літньої і ще стільки ж зимової форми разом із взуттям, шкарпетками, шапками, рукавичками", – розповіла Наталія Коваленко.

Крім того, громада виготовила більше 800 окопних свічок і понад 1000 окопних дзеркал.

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