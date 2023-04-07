Після п'яти місяців невдалих спроб зібрати кворум, Світловодська міська рада ухвалила бюджет громади. Про це розповів голова громади Андрій Маліцький.

Бюджет ухвалили 19 голосами з 35. Не голосували семеро, відсутні були дев'ять депутатів. Зміни до проєкту бюджету внесли наступні: перенесли один мільйон гривень, виділених на енергоносії для Світловодської лікарні, на зарплати вчителям.

"Робота міської ради розпочиналась важко: депутати 8-го скликання на засідання доходили ще пів години, кілька депутатів не реєструвались, хоча і були присутні в міській раді", – сказав голова громади.

Затвердили програми "Компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги з догляду на 2023 - 2027 роки", "Призовник-2023", програму благоустрою Світловодської громади на 2023 рік, забезпечення діяльності місцевої пожежної частини, внесли зміни до програми цивільного захисту, затвердили умови енергосервісного договору будівель дитячих садків №5, 14, 15, 19 та "Школи Монтессорі". Голова громади говорить — це програми, які дозволяють забезпечити життєдіяльність громади.

Всі питання порядку денного не розглянули, засідання сесії продовжують 7 квітня. На сьогодні перенесли розгляд земельних питань.

Що відомо

10 березня 2023 року під час звіту за рік роботи на посаді голова Кіровоградської військової адміністрації Андрій Райкович, коментуючи відсутність бюджету Світловодської громади сказав, що депутати у воєнний час мають більше відповідальності перед громадою.

"В нас було дві громади, які не прийняли бюджет. Одну вгамували й дійшли до здорового глузду і повного порозуміння в бюджетних процесах. Я впевнений, що й у Світловодську буде наведений порядок, і громада буде також з бюджетом. Але і людям необхідно бути відповідальними, тому що в період виборчих кампаній обирають депутатів, надають їм повноваження, далі необхідно контролювати своїх депутатів – а що ж виробите, панове демократи, для того, щоб наше рідне місто розвивалося?".

Андрій Ракович вимагав прийняття бюджетів усіх громад до 25 грудня 2022 року. "Вчасно і грамотно прийнятий бюджет – один із маркерів нашої професійності і відповідальності перед людьми, перед державою!", – тоді сказав він.

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