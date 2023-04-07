Незначне потепління і дощі: прогноз погоди на вихідні

Незначне потепління та дощі прогнозують на Тернопільщині синоптики на найближчі два дні. На сайті обласного центру з гідрометеорології повідомили, що погоду на Тернопільщині визначатиме проходження атмосферних фронтів від циклону з центром над Західною Україною.

У суботу, 8 квітня, синоптики прогнозують хмарну погоду з проясненнями. Вночі без істотних опадів. Вдень місцями невеликі дощі. Вночі та вранці на дорогах ожеледиця. Вітер північний, 5 – 10 м/с. Температура вночі від 1º морозу до 4º тепла, вдень 6 – 11º тепла.

У неділю, 9 квітня, теж буде хмарно з проясненнями. Дощі. Вночі та вранці на дорогах ожеледиця. Вітер північно – західний, 5 – 10 м/с. Температура вночі 0 – 5º тепла, вдень 6 – 11º тепла.

Загалом, у порівнянні з нинішнім днем, у вихідні температура повітря вдень підніметься на 3-4 градуси.

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