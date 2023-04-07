Чорнобаївська бібліотека з 2006 року бере участь у грантових проєктах. Вони не лише підсилюють книжковий фонд, а й допомагають облаштовувати прилеглу територію, розповіла Суспільному провідна методистка Лариса Цилуйко.

Лариса Цилуйко заповнює грантові заявки. Вона має диплом учителя англійської і це, з її слів, полегшує роботу:

"Наразі ми реалізуємо грант від міжнародного благодійного фонду «Ізоляція, платформа культурних ініціатив», від якого отримали 1 680 євро. Днями також відправили заявку на конкурс для громад України від міжнародної організації з міграції за фінансової підтримки Федерального міністерства закордонних справ Німеччини. Теж чекаємо результату".

Цьогоріч є низка грантових програм для усіх бібліотек, розповіла завідувачка відділу обласної бібліотеки Наталія Вітавська.

"Усе залежить від реакції самої бібліотеки та її керівника. Більш активні бібліотеки вже почали працювати. Деякі цього року вже отримали підтвердження на отримання коштів. Їм надійде значна кількість літератури. Це грантове поповнення, крім того, що буде за державною програмою", — пояснила вона.

Суспільне Черкаси

Відвідувачка бібліотеки Людмила Павлик роботою закладу задоволена:

"Я задоволена асортиментом, весь час цікавлюся новими надходженнями. Тут працює прекрасний колектив. Вони і бібліотекарі, і громадські діячі, а головне — чудові люди".

Суспільне Черкаси

На цих полицях книгозбірні 22 тисячі книжок. Більшість із нових видань – дитячі, але є чимало і для дорослих, розповіла бібліотекарка Валентина Горбенко. Саме вона щодня радить, підшукує та записує побажання відвідувачів.

"Вже черги стоять по книги таких письменників, як Світлана Талан, Макс Кідрук, Андрій Кокотюха, Василь Шкляр, Олена Печорна. Дуже багато читають українських письменників, наших, сучасних. Я для себе обліковую книги, які мають попит. Їх ми даємо читати буквально на два тижні", — зазначила вона.

Суспільне Черкаси

Весь час відчувають нестачу книг, бо люди ходять активно і просять щось новеньке та цікаве, додала директорка Валентина Олійник:

"Книги, як у нас на полицях, ніколи не залежуються. Люди стали набагато активніше читати і користуватися паперовими книгами. Читають сучасних письменників, українських, закордонних".

Суспільне Черкаси

Грантові програми, пояснила вона, допомагають їм у роботі з відвідувачами.

У планах Чорнобаївської громади – безліч запланованих проєктів для реалізації, розповіла провідна методистка Лариса Цилуйко:

"Ми дуже хочемо реорганізувати бібліотеку, щоб вона була сучасним простором: оновити меблі, облаштувати спеціалізовані куточки".

Суспільне Черкаси

Можливостей багато, але якщо просто сидіти і нічого не робити, то нічого саме не прийде, додала вона.

Читайте нас у Telegram: головні новини Черкащини та України

Дивіться нас на YouTube: найцікавіші новини Черкащини та України

Читайте також