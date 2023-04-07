У Чернівцях за добу використали понад 130 тонн солі для посипання вулиць

У Чернівцях в ніч з 6 на 7 квітня комунальники використали 135 тонн солі для посипання доріг. Для прибирання снігу залучили 16 машин.

Про це йдеться на Facebook-сторінці міського департаменту інфраструктури та благоустрою.

Раніше у коментарі Суспільному керівник МіськШепу Володимир Урсулян розповів, що для прибирання доріг додатково залучили техніку комунальних підприємств та приватних фірм. Комунальники чергують цілодобово.

У коментарі Суспільному начальниця обласного гідрометеоцентру Тетяна Негадайлова повідомила, що до кінця тижня очікують погоду переважно без опадів.

"Будуть невеликі дощі вдень. До неділі температура поступово підвищуватиметься до 9-10 градусів тепла", – каже Негадайлова.

Суспільне розповідає у відео, як у Чернівцях долали наслідки негоди:

Що відомо

У Чернівецькій області 6 квітня випало понад 30 сантиметрів снігу. Через негоду був ускладнений рух на дорогах на багатьох напрямках, особливо на ділянках з підйомами. Зокрема у напрямку Порубного та об'їзної Хотина.

Читати також

У Чернівецькій області школи та виші два дні можуть навчатися дистанційно

Читайте Суспільне Чернівці у Telegram: головні новини

Станьте частиною Суспільне Чернівці: повідомляйте про важливі події з життя вашого міста чи села. Пишіть нам на пошту редакції новин: [email protected]