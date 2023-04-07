Головні новини Харкова та області 7 квітня: хроніка

Останні новини та події Харкова та Харківської області 7 квітня 2023 року: все, що відбувається у регіоні сьогодні.
На Харківщині попрощалися із двома захисниками, які загинули в один день під Бахмутом
Понад 200 людей прийшли проститися з двома тероборонівцями з Покотилівки на Харківщині, які в один день загинули в бою під Бахмутом. Молодший сержант Сергій Шаповал та солдат Іван Гусар пішли на війну добровольцями, воювали в одному підрозділі.
Івану було 39, Сергію — 54. Чоловіки були піхотинцями.
Прощання із побратимами пройшло у місцевому парку. Провести бійців в останній шлях прийшла сусідка Івана Тетяна Дзюба.
"Цей час забрав від мене хорошого друга, хорошого сусіда, взагалі хорошу людину. Він пішов з першого дня повномасштабної війни. Був у нашій місцевій теробороні. Такі ж хлопці, як і він, місцеві жителі, вони самі пішли до тероборони захищати наше селище", — говорить Тетяна.
Чоловіки служили у 127-й бригаді тероборони. 2 квітня під Бахмутом вони прийняли бій, розповідає їхній побратим з позивним "Вікінг". Сергій Шаповал був його командиром.
"Була велика атака. Хлопці героїчно тримали позиції, поки йшла підмога", — каже "Вікінг".
"Там міг бути кожен з нас цієї миті. Сергій був моїм командиром, він батько мого товариша й однокласника. Добра людина, зі своїми мінусами та плюсами, як усі ми. Але те, що він поклав життя за це, мабуть, він ліпший за багатьох. Можу точно сказати, що більше ми не чужі. Ці люди стають ближчими, ніж хтось з рідних", — додає побратим.
Син Сергія Шаповала нині служить на фронті.
Полеглих бійців їхні знайомі та побратими проводжали на колінах. Івана та Сергія поховали поруч.
Університетська філармонія у Харкові відкрила новий сезон
Про це розповіла художня керівниця філармонії Юлія Ніколаєвська.
"Це дійсно визначна подія, бо ми не мали змогу давати концерти — у нашому залі на майдані Конституції було зруйновано опалення", — повідомила Ніколаєвська.
"Сьогодні грають наші викладачі та студенти. Тобто ті, хто зараз у Харкові або приїхали спеціально з інших міст, щоб нас підтримати", — додала художня керівниця.
Серед тих, хто приїхав на концерт — Людмила Кулакевич.
"Я майже рік перебуваю у Полтавській області. Саме заради цього концерту я приїхала сюди — щоб побачити той творчий процес, який відбувається в нашому ВНЗ", — говорить Кулакевич.
Юлія Ніколаєвська сподівається, що концерти в університеті будуть "два-три рази на тиждень обов'язково". Їх проводитимуть у великій або малій залі, що розташована біля бомбосховища.
7 квітня на полі біля села Миколаївка підірвалися троє людей
Про це повідомила пресслужба облуправління ДСНС Харківщини.
"Внаслідок вибуху троє цивільних осіб (двоє чоловіків і жінка) отримали поранення різного ступеня важкості. Остаточні обставини надзвичайної події з’ясовуються", — йдеться у повідомленні.
РФ обстріляла щонайменше 13 населених пунктів на території Харківщини
Про це йдеться у вечірньому зведенні Генштабу від 7 квітня.
На слобожанському напрямку росіяни обстріляли Гур’їв Козачок, Верхню Писарівку, Графське, Караїчне, Амбарне та Бологівку.
На куп’янському напрямку окупанти вдарили по Тополі, Фиголівці, Дворічній, Западному, Крохмальному, Гусинці та Кіндрашівці.
Тіла двох братів ексгумували: загинули під час обстрілу Слобожанського
"У серпні минулого року під час ворожого обстрілу с. Слобожанське Харківського району загинули двоє рідних братів — мешканців цього села. Їм було 50 та 46 років. Загиблих поховали родичі на подвір‘ї домоволодіння", — сказано у повідомленні пресслужби обласної прокуратури.
На Харківщині цього епідемсезону зареєстрували три смерті внаслідок грипу
Про це повідомила пресслужба обласної адміністрації з посиланням на слова директор департаменту охорони здоров'я Максима Хаустова.
"З початку епідсезону на грип та ГРВІ в області захворіло понад 60 тисяч осіб, з них більш ніж 18 тисяч дітей. За цей період зареєстровано три летальні випадки від грипу", — сказано у повідомленні.
У Центральному парку у Харкові вперше з початку вторгнення прибирають на озері
У Центральному парку Харкова вперше за два роки наводять лад на озері: у 2022 році штучну водойму не змогли почистити через обстріли, розказав Суспільне Харків речник парку Андрій Кравченко. Також у парку навесні вже замінили близько 20 каштанів, які були знищені під час обстрілів РФ.
Внаслідок обстрілу загинув 39-річний житель села Борисівка
Обстріл стався близько 14:30, повідомив керівник обладміністрації Олег Синєгубов.
Борисівка — це прикордонне село у Липецькій громаді Харківщини.
Евакуйовані діти з Куп'янської громади поїхали на Рівненщину
Репортаж Суспільне Харків з вокзалу:
8 квітня: прогноз погоди на Харківщині
- Мінлива хмарність;
- Вночі без істотних опадів; вдень місцями короткочасний дощ, гроза;
- Вітер східний, 5-10 м/с;
- Температура повітря у Харківській області: вночі 5-10° тепла, вдень 13-18° тепла;
- Температура повітря у Харкові: вночі 6-8°тепла, вдень 15-17° тепла.
У селі Молодова Старосалтівської громади відновили електропостачання
У селі змогли заживити останніх абонентів, повідомила Старосалтівська СВА. Світла у селі не було вісім місяців.
На куп'янському напрямку збили два саморобні дрони РФ
Про це 7 квітня повідомила пресслужба Національної гвардії.
Два такі "коптери", що є на озброєнні армії РФ, нацгвардійці збили, коли ті під час артобстрілу хотіли поцілити по позиціях аеророзвідки.
"До саморобних або китайських не прошитих квадрокоптерів прикріпляється труба або пластикова пляшка, в якій замішано приблизно 300 грамів пластиду з металевими дрібними вражаючими елементами з дистанційним підривачем", — сказано у повідомленні.
У Нацгвардії зазначають, що такі дрони є небезпечними: "Якщо не знешкодити кабелі, то при зіткненні з будь-яким об’єктом станеться вибух. Потужність такого снаряда можна прирівняти до гранати".
"Харківміськгаз" відновив послуги 100 сім'ям на Північній Салтівці
Про це повідомила пресслужба міської ради.
105 випадків коронавірусу виявили на Харківщині протягом доби
Про це повідомили в обласному центрі контролю та профілактики хвороб.
Пункти незламності влітку: дані ОВА
У Харківській області у навесні та влітку 2023 року працюватимуть 492 пункти незламності, 269 пунктів переведуть у "сплячий режим".
Про це повідомила пресслужба обладміністрації 7 квітня.
Чоловік зі Слатиного погрожував знайомим снарядом
У деокупованому Слатиному Харківського району під час сварки 26-річний чоловік погрожував підірвати снаряд від «Урагану» у будинку, повідомила пресслужба обласної прокуратури. Коли чоловіка виштовхали з будівлі, він намагався кинути суббоєприпас у відчинене вікно — снаряд зловили. Чоловіку повідомили підозру у замаху на вбивство.
У Балаклії 7 квітня працюють сапери
Про це повідомила Балаклійська МВА.
Поліція ексгумувала загиблу під час обстрілу Ізюма
"Вона отримала смертельні тілесні ушкодження на початку березня минулого року під час ворожого обстрілу. Її поховали на території домоволодіння", — повідомила пресслужба поліції Харківщини.
Тіло направили на експертизи.
Під обстріли РФ потрапив Вовчанськ
За даними очільника ОВА Олега Синєгубова, Вовчанськ Чугуївського району обстріляли військові РФ зранку 7 квітня.
Даних про поранених на цю хвилину немає.
Зруйнований будинок та нерозірваний боєприпас: наслідки обстрілу Куп'янська 6 квітня
За інформацією пресслужби ДСНС Харківщини, 6 квітня о 14:05 російські снаряди влучили у приватне подвір'я у Куп'янську.
"Рятувальники виявили нерозірваний боєприпас і ідентифікували його. В подальшому його вилучать і знищать сапери ДСНС", — йдеться у повідомленні.
"Внаслідок обстрілів Куп'янська зруйнований приватний житловий будинок та господарчі споруди. Поранених немає", — повідомив очільник ОВА Олег Синєгубов.
Рятувальники потрапили під обстріл РФ у Караїчному на Харківщині, коли гасили пожежу, яка сталася під час влучань
Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Харківщини.
"6 квітня о 19:10 сталася пожежа, яку спричинив артобстріл села Караїчного Чугуївського району. На території одного з приватних домогосподарств горів дах господарчої споруди на площі 70 кв. м. О 20:30 рятувальники локалізували вогонь, після чого через потужні обстріли вимушені були повернутися до місця постійної дислокації", — йдеться у повідомленні.
За даними ДСНС, поранених та загиблих немає.
Щонайменше 21 населений пункт Харківщини потрапив під вогонь РФ: дані Генштабу на ранок 7 квітня
Про це повідомили у Генштабі ЗСУ 7 квітня.
На слобожанському напрямку під обстріли російської армії потрапили:
- Ветеринарне, Нескучне, Огірцеве, Тихе, Зибине, Бочкове, Бударки, Вільхуватка, Чугунівка, Зарубинка, Бологівка, Стариця, Колодязне;
На куп’янському напрямку зазнали ударів:
- Тополі, Фиголівка, Новомлинськ, Дворічна, Западне, Лиман Перший, Крохмальне, Берестове.
7 квітня місцями по області очікуються грози — гідрометцентр
- Мінлива хмарність;
- Короткочасні дощі, місцями грози;
- Вітер вночі південно-східний, 5-10 м/с, вдень східний 9-14 м/с;
- Температура повітря у Харківській області: вночі 6-11° тепла, вдень 12-17° тепла;
- Температура повітря у Харкові: вночі 7-9° тепла, вдень 14-16° тепла.
7 квітня 2022 року: що відбувалося на Харківщині рік тому
- Окупанти здійснили удар по залізничній інфраструктурі поблизу Барвінкового: цей шлях єдиний для евакуації жителів Краматорська. Рух поїздів вдалося відновити.
- У Гусарівці на Ізюмщині після звільнення села від окупантів знайшли тіла трьох людей, їх намагалися спалити.
- На Салтівці гасили пожежу у торговельному центрі після обстрілів.
- Внаслідок обстрілів на Салтівці та Олексіївці 14 людей отримали поранення, одна жінка загинула.
- З екопарку евакуювали понад 80 тварин.
- За перший тиждень посівної в регіоні засіяли майже 2,5 тис.га.
- Міський голова Балаклії Іван Столбовий виїхав до РФ, повідомили в ОВА.