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Чотириста восьмий день війни. Хроніка подій в Одеській області
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Чотириста восьмий день війни. Хроніка подій в Одеській області

Ілона Якимюк
  
Чотириста восьмий день війни. Хроніка подій в Одеській області
Український військовий на позиції, зображення ілюстративне. Джерело: Генеральний штаб ЗСУ

Ніч з 6 на 7 квітня в Одесі та області минула без сигналів повітряної тривоги. Більше про події в регіоні читайте у хроніці Суспільного.

"Довелось вчитися у бойових умовах": 18-річний військовий ВМС збив три ракети РФ

Військовий ВМС Євген з позивним "Зелений" у свої 18 років збив три російські ракети. Одну з цілей вдалось знищити під час атаки на український корабель. За це хлопець отримав орден "За мужність" II ступеня. Історія Євгена — у репортажі Суспільного.

Майже 10 млн гривень: на Одещині порахували збитки для довкілля від влучання російської ракети

9,7 млн гривень збитків довкіллю після влучання російської ракети по об'єкту інфраструктури на Одещині. Про такі наслідки розповіли 4 квітня у Державній екологічній інспекції Південно-Західного округу.

Інспектори відомства обстежили територію довкола об'єкту критичної інфраструктури, в який влучила ракета.

"За результатами обстеження встановлено факт засмічення земельної ділянки залишками ракети, будівельними відходами та ізоляторами. Загальна площа засміченої ділянки становить 639 квадратних метрів", — повідомили у пресслужбі інспекції.

У Чорне море повернувся російський ракетоносій

Російська армія повернула на чергування у Чорне море надводний ракетоносій з можливим залпом до восьми "Калібрів". Раніше в ОК "Південь" повідомляли, що через шторм всі ракетоносії завели у пункт базування.

Відбирав бойові доплати у солдатів: на Одещині викрили посадовця військової частини — ДБР

На Одещині викрили посадовця військової частини, який відбирав у солдатів бойові доплати, повідомили у ДБР. У разі відмови він погрожував підлеглим проблемами з проходженням служби та фізичною розправою. Всього задокументували понад 30 фактів вимагання та одержання посадовцем грошей з підлеглих на загальну суму понад 600 тисяч гривень.

ЗСУ за добу збили три безпілотники росіян

ЗСУ минулої доби збили три безпілотники різних типів (“Орлан-10”, “Supercam” та "Ланцет-3"), а також три коригованих авіаційних бомби. Про це йдеться у ранковому зведенні Генштабу ЗСУ.

Авіація Сил оборони за минулу добу завдала шість ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки російської армії. Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили два райони зосередження російських військових, два склади пально-мастильних матеріалів та станцію радіоелектронної боротьби.

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