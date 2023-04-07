Чотириста восьмий день війни. Хроніка подій в Одеській області

Майже 10 млн гривень: на Одещині порахували збитки для довкілля від влучання російської ракети

9,7 млн гривень збитків довкіллю після влучання російської ракети по об'єкту інфраструктури на Одещині. Про такі наслідки розповіли 4 квітня у Державній екологічній інспекції Південно-Західного округу.

Інспектори відомства обстежили територію довкола об'єкту критичної інфраструктури, в який влучила ракета.

"За результатами обстеження встановлено факт засмічення земельної ділянки залишками ракети, будівельними відходами та ізоляторами. Загальна площа засміченої ділянки становить 639 квадратних метрів", — повідомили у пресслужбі інспекції.