За минулу добу військові РФ обстріляли 18 населених пунктів на Запоріжжі

Протягом минулої доби, 6 квітня, російські військові обстріляли цивільну інфраструктуру у районі 18 населених пунктів Запорізької області. Зокрема, зафіксовані 92 артобстріли, 6 ударів з РСЗВ, 11 атак БПЛА та 2 авіаудари.

Про це повідомляють у Запорізькій ОВА з посиланням на інформацію Національної поліції.

Армія РФ обстріляла цивільну інфраструктуру у районі населених пунктів: Гуляйполе, Преображенка, Чарівне, Оріхів, Темирівка, Новопавлівка, Новоандріївка, Залізничне, Новоданилівка, Білогір'я, Мала Токмачка, Малинівка, Червоне, Ольгівське, Гуляйпільське, Затишшя, Кам'янське, Степове.

Надійшло 31 повідомлення про руйнування будинків (квартир) громадян та об’єктів інфраструктури в результаті обстрілів військовослужбовцями РФ.

Як зазначають у ЗОВА, на Запорізькому напрямку ситуація за останню добу не зазнала суттєвих змін. Противник основні зусилля зосереджує на утриманні зайнятих рубежів.

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