Запорізький спортсмен Дмитро Замотаєв виборов срібло на 27-му міжнародному турнірі серед еліти чоловіків імені А. Шоцикаса, що відбувся в Литві.

Про це Суспільному повідомив тренер Дмитра Замотаєва, заслужений тренер України Олександр Трюхін.

У змаганнях взяли участь спортсмени з 17 країн світу. Запоріжець Дмитро Замотаєв боровся у ваговій категорії до 51 кг. За вихід до півфіналу впевнено переміг шотландця Маллігана Ленона, а в поєдинку за золото — поступився спортсмену з Англії та здобув срібло.

Ринг перед фінальним поєдинком запоріжця Дмитра Замотаєва на міжнародному турнірі у Литві, квітень 2023 року. Фото: особистий архів Олександра Трюхіна

Дмитро Замотаєв, срібний призер міжнародного турніру у Литві, квітень 2023 року. Фото: особистий архів Олександра Трюхіна

Олександр Трюхін, тренер Дмитра Замотаєва, зазначає, що сріблом змагань задоволений, нині спортсмен готується до відповідальних стартів – кваліфікаційних олімпійських чемпіонатів:

"Дімі нині необхідно провести якомога більше поєдинків. Він провів хорошу роботу в ринзі, тож готуємось до наступних стартів".

Загалом збірна України на боксерських змаганнях у Литві здобула 13 нагород різного ґатунку та посіла перше місце у медальному заліку, випередивши Шотландію й команди Польщі та Литви, які розділили третє місце.

Читайте також

Україна здобула 13 медалей та виграла залік престижного турніру з боксу у Литві

Запорізький спортсмен Олексій Єршов виборов золото Кубка Європи з дзюдо

Підписуйтеся на новини Суспільне Запоріжжя в Telegram та у Viber