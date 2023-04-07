Запорізький спортсмен Дмитро Замотаєв виборов срібло на 27-му міжнародному турнірі серед еліти чоловіків імені А. Шоцикаса, що відбувся в Литві.
Про це Суспільному повідомив тренер Дмитра Замотаєва, заслужений тренер України Олександр Трюхін.
У змаганнях взяли участь спортсмени з 17 країн світу. Запоріжець Дмитро Замотаєв боровся у ваговій категорії до 51 кг. За вихід до півфіналу впевнено переміг шотландця Маллігана Ленона, а в поєдинку за золото — поступився спортсмену з Англії та здобув срібло.
Олександр Трюхін, тренер Дмитра Замотаєва, зазначає, що сріблом змагань задоволений, нині спортсмен готується до відповідальних стартів – кваліфікаційних олімпійських чемпіонатів:
"Дімі нині необхідно провести якомога більше поєдинків. Він провів хорошу роботу в ринзі, тож готуємось до наступних стартів".
Загалом збірна України на боксерських змаганнях у Литві здобула 13 нагород різного ґатунку та посіла перше місце у медальному заліку, випередивши Шотландію й команди Польщі та Литви, які розділили третє місце.
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