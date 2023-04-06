5-го квітня в Запорізькій міськраді відбулося розширене засідання постійної депутатської комісії з питань освіти, на яке запросили батьків майбутніх першачків гімназії №6. Після чотирьох годин обговорення присутні ухвалили рішення про внесення змін до мережі класів міських шкіл. У разі їх затвердження виконкомом, шоста гімназія зможе розпочати набір учнів перших класів на наступний навчальний рік.

Як обговорювали питання — бачило Суспільне.

Раніше Суспільне повідомляло, що згідно з освітньою реформою, Запорізька гімназія № 6 мала функціонувати як академічний ліцей, без початкової навчальної ланки. Натомість батьки протягом трьох років зверталися до різних інстанцій, аби залишили в закладі всі три навчальні ланки.

Батьки, присутні на засіданні в міськраді. Фото: Суспільне Запоріжжя

На засіданні в міськраді були присутні понад 100 батьків як нинішніх, так і майбутніх учнів. Вони висловили свою думку щодо реформування навчального закладу, яка не збігалася з баченням посадовців.

Як зазначила голова постійної депутатської комісії з питань освіти Інна Пенчук, щоб розв'язати питання, яке викликало чимало дискусій, 4 квітня вона надіслала до Міністерства освіти України лист з проханням залишити в Запорізькій гімназії №6 всі три навчальні ланки. Наступного дня отримала таку відповідь:"Рішення про створення, реорганізацію, ліквідацію чи перепрофілювання й зміну типу закладу, незалежно від форми власності, приймає його засновник (засновники)”.

Тож Інна Пенчук звернулася до міської влади піти на зустріч батькам.

Голова постійної депутатської комісії з питань освіти Інна Пенчук. Фото: Суспільне Запоріжжя

Заступник Запорізького міського голови Анатолій Васюк зазначив, що через виїзд за кордон значної кількості дошкільнят, наступного навчального року в Запоріжжі бракуватиме щонайменше 90 перших класів. Тож запропонував створити в усіх районах міста робочі групи, які перевірятимуть у запорізьких ліцеях відповідність вимог освітньої реформи.

Заступник Запорізького міського голови Анатолій Васюк. Фото: Суспільне Запоріжжя

Після чотирьох годин обговорення присутні ухвалили рішення про внесення змін до мережі класів міських шкіл. У разі їх затвердження виконкомом, шоста гімназія зможе розпочати набір учнів перших класів на наступний навчальний рік.

Представниця ініціативної групи від батьківської спільноти Вікторія Коваленко. Фото: Суспільне Запоріжжя

Для батьків, за словами представниці ініціативної групи від батьківської спільноти Вікторії Коваленко, це засідання було переломним: "Ми отримали відповідь, яка передбачає на цей рік вступ наших дітей до початкової ланки. Достукалися, донесли свою думку, отримали конструктивну відповідь".

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