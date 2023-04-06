5-го квітня в Запорізькій міськраді відбулося розширене засідання постійної депутатської комісії з питань освіти, на яке запросили батьків майбутніх першачків гімназії №6. Після чотирьох годин обговорення присутні ухвалили рішення про внесення змін до мережі класів міських шкіл. У разі їх затвердження виконкомом, шоста гімназія зможе розпочати набір учнів перших класів на наступний навчальний рік.
Як обговорювали питання — бачило Суспільне.
Раніше Суспільне повідомляло, що згідно з освітньою реформою, Запорізька гімназія № 6 мала функціонувати як академічний ліцей, без початкової навчальної ланки. Натомість батьки протягом трьох років зверталися до різних інстанцій, аби залишили в закладі всі три навчальні ланки.
На засіданні в міськраді були присутні понад 100 батьків як нинішніх, так і майбутніх учнів. Вони висловили свою думку щодо реформування навчального закладу, яка не збігалася з баченням посадовців.
Як зазначила голова постійної депутатської комісії з питань освіти Інна Пенчук, щоб розв'язати питання, яке викликало чимало дискусій, 4 квітня вона надіслала до Міністерства освіти України лист з проханням залишити в Запорізькій гімназії №6 всі три навчальні ланки. Наступного дня отримала таку відповідь:"Рішення про створення, реорганізацію, ліквідацію чи перепрофілювання й зміну типу закладу, незалежно від форми власності, приймає його засновник (засновники)”.
Тож Інна Пенчук звернулася до міської влади піти на зустріч батькам.
Заступник Запорізького міського голови Анатолій Васюк зазначив, що через виїзд за кордон значної кількості дошкільнят, наступного навчального року в Запоріжжі бракуватиме щонайменше 90 перших класів. Тож запропонував створити в усіх районах міста робочі групи, які перевірятимуть у запорізьких ліцеях відповідність вимог освітньої реформи.
Після чотирьох годин обговорення присутні ухвалили рішення про внесення змін до мережі класів міських шкіл. У разі їх затвердження виконкомом, шоста гімназія зможе розпочати набір учнів перших класів на наступний навчальний рік.
Для батьків, за словами представниці ініціативної групи від батьківської спільноти Вікторії Коваленко, це засідання було переломним: "Ми отримали відповідь, яка передбачає на цей рік вступ наших дітей до початкової ланки. Достукалися, донесли свою думку, отримали конструктивну відповідь".
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