Місто Оріхів ледь не щодня піддається обстрілу з боку російських військ, розповіла заступниця міського голови Світлана Мандрич. Під приціл армії РФ потрапляє цивільна інфраструктура, зокрема навчальні заклади. Як виглядають школи у прифронтовому місті Оріхів, бачили журналісти Суспільного.

Оріхівська гімназія № 1 “Сузір’я” входила до сотні кращих шкіл України, розповідає вчителька початкових класів Наталія Клей.

Наталія Клей, вчителька початкових класів Оріхівська гімназія “Сузір’я”, 5 квітня 2023 року. Фото: Суспільне Запоріжжя

Навчальний заклад, за її словами, був оснащений мультимедійними дошками та проекторами. Нині ж, каже, перетворився на суцільні руїни:

"Я бачила і чула, коли це летіло, коли стріляли. І я зрозуміла, куди вони. Я була в такому шоці. Стояла дивилася, як вона димить. Мені видно там, де я живу, школи не видно, а ось цей дим було видно".

Оріхівська гімназія № 1 “Сузір’я” після обстрілу. 6 квітня 2023 року. Фото: Суспільне Запоріжжя

Раніше Суспільне повідомляло, що 3 квітня росіяни здійснили авіаційний удар по одному з населених пунктів Пологівського району. Внаслідок цього руйнувань зазнали два корпуси навчального закладу та тепловий перехід між спорудами. Згодом росіяни завдали повторного удару, який вщент знищив двоповерховий корпус гімназії.

Наталія згадує: в той день чула, як впродовж доби школу обстрілювали кілька разів:

"Потім, коли в сім вечора знову були гради і знову туди летіло, а потім в 9 вечора, коли я вилізла з підвалу і бачила знову дві ракети, чула як вона летить і свистить. Це був такий неймовірний звук, як літак летить. І знову вибух і знову дим. Я рвалася туди, розуміла, що це горить".

Оріхівська гімназія № 1 “Сузір’я” після обстрілу. 6 квітня 2023 року. Фото: Суспільне Запоріжжя

Вперше навчальний заклад обстріляли торік у травні, розповідає директорка гімназії Наталія Худіна.

Втім, тоді, каже Наталія Худіна, ще вірили, що його зможуть відновити:

"Ми вірили, що ми повернемося і просто зробимо капітальний ремонт, чи відбудуємо її. А ось коли третього квітня прилетіли знову ті ракети, які зруйнували повністю наш заклад, втратилась віра в те, що може бути якась відбудова".

Оріхівська гімназія № 1 “Сузір’я” після обстрілу. 6 квітня 2023 року. Фото: Суспільне Запоріжжя

Один з корпусів Оріхівського навчального-виховного комплексу №2, який постраждав від російського обстрілу був колись Олександро-Маріїнським жіночим училищем. Будівлі 148 років, тут навчалося майже 400 учнів.

Надія Заїченко, директорка Оріхівського навчального-виховного комплексу №2. 5 квітня 2023 року. Фото: Суспільне Запоріжжя

Предмети викладали російською мовою, каже його директорка Надія Заїченко:

"Це дійсно остання установа, навчальний заклад, де вивчали російську мову, де навчалися російською мовою, де до сьогоднішнього дня в статуті закладу прописано двомовне навчання".

Кабінет російської мови та літератури у Оріхівському навчально-виховному комплексі №2 після обстрілів. 6 квітня 2023 року. Фото: Суспільне Запоріжжя

За словами Надії Заїченко, з початку повномасштабного вторгнення в навчальному закладі відкрили гуманітарний хаб:

Кабінет російської мови та літератури у Оріхівському навчально-виховному комплексі №2 після обстрілів. 6 квітня 2023 року. Фото: Суспільне Запоріжжя

"Це була свого часу фортеця для містян. І я віддала ключі, підтримувала гуманітарну видачу населенню, яке там перебувало на межі гуманітарної катастрофи".

Коридори Оріхівського навчально-виховному комплексу №2 після обстрілів. 6 квітня 2023 року. Фото: Суспільне Запоріжжя

В листопаді, каже директорка, школу обстріляли тричі. У грудні російські військові завдали удару по будівлі навчального закладу ще двічі.

Оріхівський навчально-виховний комплекс №2 після обстрілів. 6 квітня 2023 року. Фото: Суспільне Запоріжжя

Внаслідок обстрілу тоді загинула одна людина, ще одна травмувалася.

Фасад Оріхівського навчально-виховного комплексу №2 після обстрілів. 6 квітня 2023 року. Фото: Суспільне Запоріжжя

Вигоріли класні кімнати, кабінет біології, географії, препараторська:

"Звісно сльози, розпач, крик, обнімала стіни. Приїхала і два тижні проживала під обстрілами в Оріхові. Брала лопату, і разом і своїми, тими, хто не побоявся приїхати працівниками. Викидала всі ті руїни, які були, пробували закривати вікна, двері. І так було не один раз".

Оріхівський навчально-виховний комплекс №2 після обстрілів. 6 квітня 2023 року. Фото: Суспільне Запоріжжя

Через це гуманітарний штаб закрили, аби не наражати людей на небезпеку, каже Надія Заїченко:

"Я все одно вірю, що стіни кріпосні повинні витримати, заклад відбудується".

Оріхівський навчально-виховний комплекс №2 після обстрілів. 6 квітня 2023 року. Фото: Суспільне Запоріжжя

Загалом 8 місцевих шкіл, в яких раніше навчалися близько 3500 тисяч дітей з Оріхова та сусідніх населених пунктів, нині зруйновані, каже заступниця міського голови Світлана Мандрич:

"В місті не залишилося жодної цілої школи. Ворогу все рівно, куди бити і чим бити. Це можуть бути гради, літаки, бомби, фугасні бомби, фосфорні бомби заборонені. Дуже багато будинків горить".

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