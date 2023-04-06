У Чернівцях від початку року трапилися 24 аварії за участі комунального транспорту та маршруток приватних перевізників. З них 14 – з вини водіїв.

Про це повідомили в управлінні патрульної поліції області у відповідь на запит Суспільного.

Найчастіше аварії траплялися, бо водії не дотримувалися дистанції та допустимої швидкості руху, не могли впоратися з керуванням під час негоди. Окрім цього, правоохоронці фіксували падіння пасажирів при русі або, коли двері транспорту відкривалися чи закривалися.

Торік загалом сталося 60 ДТП за участі громадського транспорту. У 35 з них був винен водій тролейбуса чи маршрутки.

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