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Стало відомо, скільки аварій у Чернівцях сталося за участі громадського транспорту цьогоріч
ТРАНСПОРТРегіони

Стало відомо, скільки аварій у Чернівцях сталося за участі громадського транспорту цьогоріч

Маргарита Олійник
  
Стало відомо, скільки аварій у Чернівцях сталося за участі громадського транспорту цьогоріч
Фото: Марія Ігнатюк/Суспільне Чернівці

У Чернівцях від початку року трапилися 24 аварії за участі комунального транспорту та маршруток приватних перевізників. З них 14 – з вини водіїв.

Про це повідомили в управлінні патрульної поліції області у відповідь на запит Суспільного.Фото: Суспільне ЧернівціВідповідь патрульної поліції області на запит Суспільного.

Найчастіше аварії траплялися, бо водії не дотримувалися дистанції та допустимої швидкості руху, не могли впоратися з керуванням під час негоди. Окрім цього, правоохоронці фіксували падіння пасажирів при русі або, коли двері транспорту відкривалися чи закривалися.

Торік загалом сталося 60 ДТП за участі громадського транспорту. У 35 з них був винен водій тролейбуса чи маршрутки.

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