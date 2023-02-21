Фотографія Олени Курило з Чугуєва, яка дістала поранення у перший день повномасштабного російського вторгнення, майже одразу з’явилася на обкладинках та перших шпальтах світових медіа. Олена стала "обличчям війни" в Україні.

Як для Олени Курило минув цей рік та як почуває себе зараз — інтерв'ю Суспільне Харків.

Олена Курило після російського обстрілу будинку в Чугуєві Харківської області, 24 лютого 2022 року. Фото: Wolfgang Schwan/Anadolu Agency via Getty Images

Про 24 лютого 2022 року

До повномасштабної війни Олена щодня прокидалась о 5 ранку — на роботі вихователька дитсадку мала бути о 07:00.

"В той день я прокинулася не від будильника, а від звуків вибухів. Тоді ми зрозуміли, що почалася війна"

Під вибухи Олена почала збирати речі: із собою взяла документи, прикраси та фотоальбоми покійних батьків.

"Там, де я молода, де донька маленька. Я думала, що речі брати не треба. Думала, що це якась помилка, що такого не може бути"

Олена згадує, як росіяни вдарили по аеродрому в Чугуєві. За її словами, в той момент навіть не виникало думки про те, що окупанти почнуть стріляти по цивільних.

"Коли посипалися уламки, вже ні про що не думалося. Я у той час сиділа на ліжку. Збиралася виходити і присіла, щоб дорога була легкою. Після вибуху мене привалило склом — воно мене просто винесло", — згадує Олена.

Квартира Олени Курило після російського обстрілу Чугуєва. 24 лютого, 2022. Фото надане співрозмовницею

"Позаду мене була шафа: вибило задню стінку, дзеркало з шафи-купе, залізні двері вилетіли, повиривало двері з ванни. Навіть змішувачі води позривало — такої сили був вибух", — додає жінка.

Після того, як Олена оглянула себе та квартиру, вона знайшла серед скла телефон — зателефонувала близьким, аби сказати, що жива, хоча й поранена.

"Я намагалася зупинити кров. Ніколи не думала, що з обличчя може бути стільки крові, мені допомагали сусіди", — каже жінка.

"Деякі уламки скла залишилися досі в моєму тілі: у чолі, у щоці, у спині"

"Шрами на серці та на душі після початку цієї повномасштабної війни не затягнуться ніколи. Не тільки у мене, а й в інших українців, які постраждали від цієї страшної, нікому непотрібної війни", — додає Олена.

Загиблий підліток та відмова від госпіталізації

Тоді, 24 лютого, під час обстрілу Чугуєва загинув підліток. Він жив у сусідньому від Олени під'їзді: "Коли я вийшла на вулицю, я бачила як він лежить біля машини, а його батько сидів там на лавочці й плакав. Я добре це пам’ятаю".

Будинок Олени Курило після російського обстрілу Чугуєва. 24 лютого, 2022. Фото: ДСНС Харківщини

Після того, як жінка вийшла на вулицю, вона пішла до автівки швидкої, аби їй надали першу допомогу.

"Мені витягли шматок скла з рани — він прям стирчав. Обробили перекисом, замотали бинтом голову. Я дістала контузію. Медики сказали, що мені терміново потрібно в лікарню. Я отримала такий викид адреналіну, що майже не відчувала болю, тому не поїхала", — говорить жінка.

"У той час мене сфотографували, але тоді багатьох фотографували. Так склалося, що я потрапила на обкладинки як одна з перших постраждалих серед мирного населення. Ось так всесвіт обрав саме моє фото, у той день було багато фото, багато постраждалих — мабуть, така місія у мене", — вважає Олена.

Евакуація та самолікування

Після обстрілу рідні прийняли Олену в свій будинок під Чугуєвом, але і звідти вона вирішила евакуюватися 18 березня.

"Якби я не виїхала, мене б вже не було"

"Обстріли були дуже сильні, дорога від Чугуєва до Харкова прострілювалася, і місто було закрите. Але я вже розуміла, що треба виїжджати, бо якби я не виїхала, то вже, лікарі мені сказали потім, у мене могла поширитися інфекція й бути менінгіт, мене б вже не було", — говорить Олена.

Олена Курило під час лікування за межами України. Фото надане співрозмовницею

Олена згадує, що від зараження крові та мозку її врятували антибіотики, які вона прописала сама собі. З Чугуєва жінці вдалося евакуюватися з волонтерами до Дніпра, проте і там за неї не взялися лікарі.

Про стан здоров'я та життя за межами України

За рік повномасштабної війни Олена перенесла чотири операції: три з них їй зробили у Польщі, ще одну — в Лондоні. Станом на кінець лютого 2023 року Олена залишається у Польщі.

"Зір на правому оці мені повернули на 35% — це вже набагато краще, ніж зовсім я не бачила"

"Хочу сказати, що я вдячна лікарям — вони зробили все, що могли в моїй ситуації. На жаль, коли я звернулася до медиків в Україні, у трьох клініках Дніпра сказали, що такі операції не роблять. Зробити це могли тоді в березні лише в Одесі, але на той час там було дуже небезпечно", — каже Олена.

З моменту, коли фото Олени облетіло шпальти світових медіа, жінкою "почала опікуватися" британська газета Daily Mail.

Фото Олени Курило на шпальтах Daily Mail

"Це завдяки їхній команді я потрапила до Польщі. Вони 10 місяців для мене орендували житло, організували четверту операцію у клініці Лондона, де саме повернули зір. Я їм дуже дякую", — говорить жінка.

За один день після виходу матеріалу на Daily Mail британці зібрали 10 тисяч фунтів стерлінгів на її операцію.

Нині Олена живе у селі за 20 км від міста Катовіце. Тримісячну оренду за житло їй допоміг сплатити британський художник:

"Я ніколи не просила грошей для себе, і зараз виживаю завдяки тому, що мені допомагає американська художниця Женя Гершман, яка намалювала мій портрет і його продали на аукціоні за 100 тисяч доларів. Гроші передали на допомогу ЗСУ. Ось мені Женя та британська журналістка Світлана допомагають, стали "янголами-охоронцями".

Нині жінка бачить великі предмети, картинка в її очах досі розмита. Те, як вона бачить зараз, Олена порівнює із "кривим дзеркалом".

"Але це набагато краще, ніж зовсім не бачити"

Олена Курило під час лікування за межами України. Фото надане співрозмовницею

Після операції в Лондоні Олені довелося шукати лікаря, в якого вона б могла спостерігатися. У Польщі цим фахівцем стала лікарка з Харкова Наталія Олександрівна.

"Вона працює у приватній клініці, але коли дізналася мою історію — прийняла мене безплатно. Це дуже талановита людина, з великою турботою та професіоналізмом вона поставилася до мене", — говорить жінка.

Нині Олена не може працювати через реабілітацію. У розмові з журналістами вона каже — думає, що не поїхала б з України, якби їй змогли надати медичну допомогу в Україні.

"Я думаю, що коли я повернуся до України, вже довго не поїду за кордон. Не тому, що тут погано, ні. Але я настільки скучила за своєю землею, за Україною! Я у вересні навідувала доньку, спілкувалася з рідними — я не хотіла виїжджати, ридала, але треба було на операцію", — каже вона.

Квартира в рідному "Авіаторі" та допомога Україні

За словами Олени, в її будинку в Чугуєві нині ніхто не живе.

"Я дуже хочу повернутися додому, якби тільки було куди. Якби квартира, в якій я проживала, була ціла, я б попри все вже повернулася додому. Там немає ані світла, ані газу, ані води — він ще непристосований для проживання. Відбудовувати його будуть, напевно, вже після того, як закінчиться війна", — говорить жінка.

Будинок Олени Курило після російського обстрілу Чугуєва. 24 лютого, 2022. Фото надане співрозмовницею

Олена вважає, що вона повинна доносити всьому правду про те, що відбувається в України.

"Я у кожному інтерв’ю іноземним медіа завжди прошу про допомогу Україні: гуманітарну, військову, про допомогу, яку вони можуть надати. Бо якщо я стала відомою в Україні та світі як “обличчя війни”, то я думаю, що мене почують. Я роблю все для того, щоб мир у нашій країні настав якомога швидше", — каже вона.

Один з волонтерських центрів у Варшаві зателефонував Олені і запросив її стати обличчям благодійного фонду, де збиратимуть гроші на будинки для дітей-сиріт і мікрорайон для людей, які залишилися без житла.

"Я роблю і робитиму стільки, скільки вистачить моїх сил і поки не настане перемога. Якщо я жива, для мене це стало головною місією в житті — допомагати іншим"

"Якщо будемо допомагати один одному, допомагати українцям і об’єднуватися, то ми зможемо якнайшвидше перемогти цю “сарану”, яка прийшла на нашу землю", — вважає жінка.

Про ставлення до життя та плани на майбутнє

Зараз Олена намагається мислити позитивно, адже зізнається, що зіштовхується з моментами, коли плакати доводиться по кілька годин на день.

"Якщо вантажити себе весь час — дах би вже поїхав. Хоча й перебуваю в безпеці, у снах проживаю всю цю війну. І не тільки я, це психологічна травма багатьох зараз. Потрібно радіти всьому тому позитивному, що є в житті, треба жити. Мені дуже важко бути сильною, але весь світ знає мене як сильну, незламну — я такою і вчуся бути", — говорить Олена.

Олена Курило у Варшаві. 9 листопада, 2022. Фото: Omar Marques/Anadolu Agency via Getty Images

Процес реабілітації Олени триватиме ще три місяці. У квітні вона вже хоче повернутися — як не до Чугуєва, так до Харкова.

"І якщо знайдеться якась добра людина, яка мені зможе здати квартиру хоча б за плату за комунальні послуги тільки… Я сподіваюся, що швидко піду все ж працювати, бо грошей, щоб знімати й платити по 5-10 тисяч, у мене їх просто немає", — каже жінка.

Олена багато років працювала хореографом, а останні 4 роки була вихователькою в дитячому садочку.

"Те, що я працюватиму з дітьми — це однозначно"

"Але у мене ще є ідея: я не маю грошей, але маю ім’я. Хотіла б організувати фонд для дітей-сиріт, їх багато залишилося в цій війні. Гроші будуть використані за призначенням. Я хочу, щоб моє майбутнє життя теж було присвячене дітям. У мене 30 років педагогічного стажу і я хочу продовжувати цю справу", — говорить Олена.

Олена Курило до повномасштабного вторгнення. Фото надане співрозмовницею "Дуже сподіваюся, що разом з весною прийде перемога" Олена Курило

Перемогу України у цій війні Олена б хотіла зустріти у вишиванці. Купити її вона планує у рідному регіоні — коли повернеться до Харкова.

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