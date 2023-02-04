У Дніпрі працює низка хабів, гуманітарних та волонтерських центрів для вимушених переселенців. Вони пропонують різні послуги: від надання харчів та засобів гігієни до групових занять з логопедом для дітей, консультацій лікарів, безоплатних курсів для охочих заснувати бізнес.
Суспільне зібрало можливості, які наразі доступні внутрішньо переміщеним людям в обласному центрі.
Фітнес-тренування просто неба
Центр "ЯМаріуполь" у Дніпрі розпочинає фітнес-тренування просто неба. На спорт-майданчик у парку імені Лазаря Глоби можна приходити усією родиною. Заняття безоплатні.
Розклад занять:
- Вівторок (фітнес у парку) 18:45 родинний
- Четвер (фітнес у дитячій кімнаті) 14:30 дитячий
- Субота (фітнес у парку) 10:00 дитячий, 11:00 дорослий
Для запису та отримання додаткової інформації: 098-647-53-46
У центрі "ЯМаріуполь" у Дніпрі також можна отримати консультацію логопеда. Про це мовиться в повідомленні закладу.
- Понеділок, з 8:30 до 14:30
- Середа, з 8:30 до 16:30
- П’ятниця, з 8:30 до 14:30
Адреса: вул. Андрія Фабра, 10
Фахівці й психологічна підтримка в Кремінському хабі
У Кремінському хабі в Дніпрі приймають спеціаліст Луганського обласного центру зайнятості, представники Держпраці, медик. Консультує і психолог. Детальніше тут.
Окрім того, в гумштабі Кремінської громади розпочалися групові заняття для дітей з психологом Донецького обласного соціального центру матері та дитини.
Реєстрація за номером: 066-284-67-95
Коли працює хаб: з понеділка по п'ятницю, з 10.00 до 14.00.
Адреса: вулиця Антоновича, 72-а.
Візочки, ходунки, милиці для сєвєродончан
А в Сєвєродонецькому хабі поінформували про наявність засобів для пересування маломобільних людей (це крісла колісні, ходунки, милиці тощо). Отримати можуть люди, зареєстровані саме в цьому хабі.
Графік роботи хабу: з понеділка по п'ятницю з 10:00 до 15:00.
Адреса: вулиця Калнишевського, 27к
Консультації про працевлаштування для переселенців з Луганщини
Окрім того, на Дніпропетровщині фахівці служби зайнятості надають консультації у гуманітарних хабах для внутрішньо переміщених осіб з Луганщини. Зокрема, розповідають про перспективи працевлаштування, послуги з профорієнтації, умови реєстрації в службі зайнятості тощо. Всі охочі отримують перелік вакансій і по Україні, і в установах Луганської області.
Отримати консультації спеціалістів можна за адресами:
Дніпро:
- площа Троїцька, 5А (орієнтир – Свято-Троїцький кафедральний собор). Консультації щовівторка з 10:00 до 15:00 на базі Центру надання допомоги мешканцям Лисичанської міської територіальної громади.
- проспект Петра Калнишевського, 27К, Палац культури «Металург» (лівий берег). Консультації щоп’ятниці з 10:00 до 15:00 на базі Сєвєродонецького гуманітарного хабу.
- вулиця Володимира Антоновича, 72а. Консультації: щовівторка та щочетверга з 10:00 до 14:00 на базі Кремінського гумхабу.
Область:
Село Богданівка Павлоградського району, вулиця Шевченка, 32Г. Консультації: щовівторка та щочетверга з 09:00 до 13:00.
Що відомо про переселенців на Дніпропетровщині
- Нині на Дніпропетровщині проживає майже 384 тисячі переселенців. Найбільше – у Дніпрі (152,2 тисячі) та Кривому Розі (69,3 тисячі).
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