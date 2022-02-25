У Чернівцях поширюють фейкову інформацію про загальну тривогу

У Чернівцях у соцмережах поширюють неправдиву інформацію ніби-то від міськради про сигнальну тривогу у місті. В обласній військовій адміністрації спростували інформацію.
Про це Супільному повідомила директорка департаменту комунікацій обласної військової адміністрації Вікторія Гатрич.
За її словами, наразі у Чернівцях жодні навчання з сигналами системи оповіщення не проводять.
Що відомо
- 24 лютого школи області перейшли на дистанційне навчання через вторгнення Росії в Україну. Також на цю форму перейшли Чернівецький національний університет та медуніверситет.
- Комунальні підприємства області працюють у штатному режимі та під охороною.
- Голова ОДА Осачук та мер Чернівців Клічук закликали зберігати спокій. Вони повідомили, що в області ситуація не ускладнена.
- Гуртожиток ЧНУ підготували для поселення людей, які приїдуть з інших міст. Також діє "гаряча лінія" для чернівчан, які готові прийняти сім'ї з інших областей.
- Голова ОДА закликав усіх людей, які здатні тримати зброю, вступити до тероборони. До військкоматів 24 лютого прийшли люди, які не чекали офіційного виклику.
- Дністровська ГЕС та ГАЕС продовжують працювати під посиленою охороною.
- Чернівецьку ОДА та районні адміністрації ліквідовано. Натомість діятимуть військові адміністрація.
- На українсько-румунському кордоні в Чернівецькій області черги з 1300 авто.
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