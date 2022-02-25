У Чернівцях поширюють фейкову інформацію про загальну тривогу

У Чернівцях у соцмережах поширюють неправдиву інформацію ніби-то від міськради про сигнальну тривогу у місті. В обласній військовій адміністрації спростували інформацію.

Про це Супільному повідомила директорка департаменту комунікацій обласної військової адміністрації Вікторія Гатрич.

За її словами, наразі у Чернівцях жодні навчання з сигналами системи оповіщення не проводять.

Що відомо

24 лютого школи області перейшли на дистанційне навчання через вторгнення Росії в Україну. Також на цю форму перейшли Чернівецький національний університет та медуніверситет.

Комунальні підприємства області працюють у штатному режимі та під охороною.

Голова ОДА Осачук та мер Чернівців Клічук закликали зберігати спокій. Вони повідомили, що в області ситуація не ускладнена.

Гуртожиток ЧНУ підготували для поселення людей, які приїдуть з інших міст. Також діє "гаряча лінія" для чернівчан, які готові прийняти сім'ї з інших областей.

Голова ОДА закликав усіх людей, які здатні тримати зброю, вступити до тероборони. До військкоматів 24 лютого прийшли люди, які не чекали офіційного виклику.

Дністровська ГЕС та ГАЕС продовжують працювати під посиленою охороною.

Чернівецьку ОДА та районні адміністрації ліквідовано. Натомість діятимуть військові адміністрація.

На українсько-румунському кордоні в Чернівецькій області черги з 1300 авто.

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