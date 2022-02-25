В Одесі створюють резерв донорської крові. Де здати

В Одесі створюють резерв донорської крові. Її можна здати у відділенні переливання крові міської клінічної лікарні №11 на вулиці Академіка Воробйова, 5 та ще в кількох закладах, повідомили у пресслужбі Одеської міськради.

Графік роботи лікарні №11: з понеділка по п'ятницю - з 9:00 до 16:00, у суботу - з 9:00 до 13:00. Телефон: (048) 795-13-15.

Також можна здати кров за адресами:

обласна станція переливання крові – Бісквітний пр., 4

військовий шпиталь – вул. Пироговська, 2

Із собою потрібно мати паспорт. Попередньо варто підготуватися до здачі донорської крові:

виключити прийом антибіотиків – за 14 днів, анальгетиків і саліцилатів - за 10 днів.

виключити прийом алкоголю – за 48 годин.

виключити з раціону смажене, гостре, солоне, копчене, молочні продукти, яйця, масло, банани і шоколад – за 15 годин.

виключити куріння – за годину до і після здачі крові.

у день здачі крові – легкий сніданок (окрім жирної їжі, яєць, моркви, буряка, бананів і цитрусових).

Читайте також

"Жоден військовий ЗСУ не склав зброю". В Одесі та області ситуація контрольована — ОК "Південь"

Продукти, бензин та міжміські перевезення. Яка ситуація в Одесі та області

На Одещині затримали проросійського диверсанта — СБУ

Читайте нас у Telegram, Viber, Facebook та Instagram: головні новини Одеси та області