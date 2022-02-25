У зв’язку з наближенням активних військових дій мешканців Оболонського району просять не виходити на вулицю.

Про це повідомляє Київська міська державна адміністрація.

"Будьте пильні та залишайтеся в приміщеннях – вдома або в укриттях. Виходити на вулицю зараз дуже небезпечно у зв’язку із наближенням ворога. Єдиним винятком може бути необхідність переміщення в укриття у разі ввімкнення сигналу «Повітряна тривога", – йдеться у повідомленні.

Раніше в КМДА повідомляли, що у Києві при сигналі "повітряна тривога" не працюватимуть наземні станції "Дніпро", "Гідропарк", "Лівобережна", "Дарниця", "Чернігівська", "Лісова".

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