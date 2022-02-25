У зв’язку з наближенням активних військових дій мешканців Оболонського району просять не виходити на вулицю.
Про це повідомляє Київська міська державна адміністрація.
"Будьте пильні та залишайтеся в приміщеннях – вдома або в укриттях. Виходити на вулицю зараз дуже небезпечно у зв’язку із наближенням ворога. Єдиним винятком може бути необхідність переміщення в укриття у разі ввімкнення сигналу «Повітряна тривога", – йдеться у повідомленні.
Раніше в КМДА повідомляли, що у Києві при сигналі "повітряна тривога" не працюватимуть наземні станції "Дніпро", "Гідропарк", "Лівобережна", "Дарниця", "Чернігівська", "Лісова".
Що відомо
- Близько 4 години ранку 25 лютого в окремих районах Києва було чутно два вибухи. Радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко повідомив, що було збито ворожий безпілотник, внаслідок падіння сталася пожежа в дев'ятиповерховому будинку.
- Вранці 24 лютого президент Росії Володимир Путін виступив з екстреним зверненням до громадян, в якому повідомив про рішення щодо початку військової операції на Донбасі.
- 21 лютого президент РФ Володимир Путін визнав правосуб'єктність самопроголошених "ЛНР" і "ДНР" і підписав відповідний указ. Путін заявив, що "Л/ДНР" визнають у межах Донецької та Луганської областей, і підтвердив, що це означає крах Мінських домовленостей.
- Президент Володимир Зеленський оголосив про запровадження воєнного стану по всій Україні. Верховна рада проголосувала за запровадження воєнного стану.
- Речник президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що Москва готова вести перемовини з керівництвом України про нейтральний статус України і відмову від розміщення на українській території озброєння.
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