Вибух на Олієжиркомбінаті у Вінниці: що відомо

О 10:15 в соцмережах з'явилась інформація про вибух на Олієжиркомбінаті. За словами речниці ГУ Державної служби з надзвичайних ситуацій Оксани Урбанська, до рятувальників найдійшло повідомлення про пожежу на підприємстві.

За словами начальника служби пожежо-безпеки та цивільного захисту комбінату Юрія Ярмолінського, вибух стався на олійно-екстраційному заводі.

Внаслідок вибуху загинула одна людина, п'ятеро травмовано. Причина пожежі встановлюється.

До боротьби з вогнем залучалося 56 чоловік особового складу та 9 одиниць спецтехніки.

Наразі обставини події з'ясовуються фахівцями. Загрози населенню нема. Витоку небезпечної речовини в повітрі теж.