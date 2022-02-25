На пункті пропуску "Порубне", що на українсько-румунському кордоні, понад сто людей у пішій черзі. Деякі з них виходили з авто та йшли приблизно 2 кілометри.
Про це повідомляє кореспондентка Суспільного, яка перебуває на пункті пропуску.
Через пункт пропуску пропускають жінок з дітьми, а також чоловіків, які є іноземцями. Станом на 9:20 25 лютого на "Порубному" на виїзд очікували 1300 авто.
Чернівецька митниця працює в штатному режимі. У зв’язку із введенням в Україні воєнного стану, обмежено виїзд чоловіків віком від 18 до 60 років. Така норма діятиме на період правового режиму воєнного стану.
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Що відомо
- 24 лютого школи області перейшли на дистанційне навчання через вторгнення Росії в Україну. Також на цю форму перейшли Чернівецький національний університет та медуніверситет.
- Комунальні підприємства області працюють у штатному режимі та під охороною.
- Голова ОДА Осачук та мер Чернівців Клічук закликали зберігати спокій. Вони повідомили, що в області ситуація не ускладнена.
- Гуртожиток ЧНУ підготували для поселення людей, які приїдуть з інших міст. Також діє "гаряча лінія" для чернівчан, які готові прийняти сім'ї з інших областей.
- Голова ОДА закликав усіх людей, які здатні тримати зброю, вступити до тероборони. До військкоматів 24 лютого прийшли люди, які не чекали офіційного виклику.
- Дністровська ГЕС та ГАЕС продовжують працювати під посиленою охороною.
- Чернівецьку ОДА та районні адміністрації ліквідовано. Натомість діятимуть військові адміністрація.
- На українсько-румунському кордоні в Чернівецькій області черги з 1300 авто.