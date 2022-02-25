На пункті пропуску "Порубне", що на українсько-румунському кордоні, понад сто людей у пішій черзі. Деякі з них виходили з авто та йшли приблизно 2 кілометри.

Про це повідомляє кореспондентка Суспільного, яка перебуває на пункті пропуску.

Через пункт пропуску пропускають жінок з дітьми, а також чоловіків, які є іноземцями. Станом на 9:20 25 лютого на "Порубному" на виїзд очікували 1300 авто.

Чернівецька митниця працює в штатному режимі. У зв’язку із введенням в Україні воєнного стану, обмежено виїзд чоловіків віком від 18 до 60 років. Така норма діятиме на період правового режиму воєнного стану.

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