В Одесі та області військова та політична ситуація стабільна та контрольована. Про це заявив полковник ОК "Південь" Владислав Назаров.

За його словами, російських військ на території області немає. У соціальних мережах зранку 25 лютого розповсюджували фейкову інформацію про те, що деякі військовослужбовці ЗСУ склали зброю. Це не так.

"На одному з російських інтернет-ресурсів ворожі пропагандисти розповсюдили фейкову інформацію, про те, що на Одещині декотрі з військовослужбовців Збройних Сил України піддались на російську агітацію та склали свою зброю, відмовившись від захисту своєї Батьківщини. Також ніби декілька блокпостів, на підступах до Одеси, вночі перейшли під контроль російських нападників. Ця інформація не підтверджується і є наклепом на військовослужбовців ЗСУ, з метою підірвати їх бойових дух та сформувати у мирного населення негативне відношення до наших захисників".

Читайте також

Вибухи, підпали та замінування. Звітувало керівництво Нацполіції та ДСНС Одещини

Продукти, бензин та міжміські перевезення. Яка ситуація в Одесі та області

На Одещині затримали проросійського диверсанта — СБУ

Читайте нас у Telegram, Viber, Facebook та Instagram: головні новини Одеси та області