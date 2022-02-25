Для буковинців проведуть онлайн-навчання з домедичної допомоги. Де дивитися

У центрі екстреної медичної допомоги проведуть онлайн-навчання. Показуватимуть, що робити при масових ураженнях, вибуховій травмі, опіках та допомоги дітям.

Про це Суспільному повідомив керівник чернівецького центру Володимир Єленєв.

Навчання розпочнеться о 12:00 на Youtube-каналі за посиланням: https://youtu.be/vY1b00-BQ4o.

Дивіться його тут:

Що відомо

24 лютого школи області перейшли на дистанційне навчання через вторгнення Росії в Україну. Також на цю форму перейшли Чернівецький національний університет та медуніверситет.

Комунальні підприємства області працюють у штатному режимі та під охороною.

Голова ОДА Осачук та мер Чернівців Клічук закликали зберігати спокій. Вони повідомили, що в області ситуація не ускладнена.

Гуртожиток ЧНУ підготували для поселення людей, які приїдуть з інших міст. Також діє "гаряча лінія" для чернівчан, які готові прийняти сім'ї з інших областей.

Голова ОДА закликав усіх людей, які здатні тримати зброю, вступити до тероборони. До військкоматів 24 лютого прийшли люди, які не чекали офіційного виклику.

На українсько-румунському кордоні в Чернівецькій області черги авто та людей.

Дністровська ГЕС та ГАЕС продовжують працювати під посиленою охороною.

Чернівецьку ОДА та районні адміністрації ліквідовано. Натомість діятимуть військові адміністрація.

На українсько-румунському кордоні в Чернівецькій області черги з 1300 авто.

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