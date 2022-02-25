Для буковинців проведуть онлайн-навчання з домедичної допомоги. Де дивитися

У центрі екстреної медичної допомоги проведуть онлайн-навчання. Показуватимуть, що робити при масових ураженнях, вибуховій травмі, опіках та допомоги дітям.
Про це Суспільному повідомив керівник чернівецького центру Володимир Єленєв.
Навчання розпочнеться о 12:00 на Youtube-каналі за посиланням: https://youtu.be/vY1b00-BQ4o.
Дивіться його тут:
Що відомо
- 24 лютого школи області перейшли на дистанційне навчання через вторгнення Росії в Україну. Також на цю форму перейшли Чернівецький національний університет та медуніверситет.
- Комунальні підприємства області працюють у штатному режимі та під охороною.
- Голова ОДА Осачук та мер Чернівців Клічук закликали зберігати спокій. Вони повідомили, що в області ситуація не ускладнена.
- Гуртожиток ЧНУ підготували для поселення людей, які приїдуть з інших міст. Також діє "гаряча лінія" для чернівчан, які готові прийняти сім'ї з інших областей.
- Голова ОДА закликав усіх людей, які здатні тримати зброю, вступити до тероборони. До військкоматів 24 лютого прийшли люди, які не чекали офіційного виклику.
- На українсько-румунському кордоні в Чернівецькій області черги авто та людей.
- Дністровська ГЕС та ГАЕС продовжують працювати під посиленою охороною.
- Чернівецьку ОДА та районні адміністрації ліквідовано. Натомість діятимуть військові адміністрація.
- На українсько-румунському кордоні в Чернівецькій області черги з 1300 авто.