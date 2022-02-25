Перша комендантська ніч: чи виявили порушення на Полтавщині

В ніч із 24 на 25 лютого на Полтавщині порушень комендантської години не було. Про це Суспільному телефоном повідомив речник обласної поліції Юрій Сулаєв. За його словами, від людей надходили повідомлення про підозрілих осіб, однак вони не підтвердилися.

Комендантську годину на Полтавщині запровадили 24 лютого. Про це у своєму телеграм-каналі повідомив тимчасово виконувач обов’язків голови обласної адміністрації Дмитро Лунін. Відтак із 22-ї до 6-ї години заборонено перебувати на вулиці та в інших громадських місцях без спеціально виданих перепусток і посвідчень. Їх матимуть винятково працівники підприємств, установ і організацій, що забезпечують життєдіяльність області. Отримання перепусток координують райдержадміністрації, повідомив Дмитро Лунін.

Умови комендантської години на Полтавщині: