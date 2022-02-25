Українські військові збили російську крилату ракету під Вінницею. Про це на своїй сторінці у фейсбук повідомив голова вінницької ОДА Сергій Борзов.

Близько 11 ранку, спрацювала протиповітряна оборона, під час атаки на аеропорт у Гавришівці.

Учасники “Дорожного контролю” на своїй фейсбук сторінці повідомили що вони у Вінниці зупинили машину з російськими номерами. В автівці були люди без жодних документів. Затриманих передали правоохоронцям. Код “95”, вказаний на номерах автівки, є кодом Чеченської Республіки.

В Бершаді було виявлено деверсанта, який наносив маячки — систему сигналів, яке використовують бойовики РФ для атак. Правоохоронці просять засипати такі знаки землею або зафарбовувати.

Ситуація на Вінниччині

У прикордонних районах Вінниччини, які межують з Придністров'ям, зберігається спокій, повідомляють прикордонники. Нині пункти пропуску працюють.

Протягом ночі не зафіксували жодних надзвичайних ситуацій. За повідомленням місцевої тероборони — ніч пройшла без надзвичайних подій (Патрулювання здійснювали 30 чоловік місцевої самооборни і 10 мисливців).

На пунктах пропуску черги, людей чимало. Вони намагаються виїхати до сусідньої країни.

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