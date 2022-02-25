Як їздитимуть автобуси і тролейбуси у Кропивницькому 25 лютого

У Кропивницькому в зв’язку із воєнним станом, комендантською годиною, невідкладними потребами пального для військових, скоригували рух комунального транспорту. Про це розповів Суспільному начальник управління транспорту та зв’язку міської ради Віктор Житник.

25 лютого автобуси та тролейбуси їздитимуть так:

З 06:00 до 10:00 та з 16:00 до 19:00 години на маршрутах їздитимуть 15 автобусів і 20 тролейбусів;

з 10:00 до 16:00 — по одному автобусу з маршруту і по два тролейбуси;

після 19:00 години автобуси та тролейбусни не будуть їздити.

Нові тимчасові графіки руху оприлюднять на сайті підприємства-перевізника "Електротранс".

Віктор Житник пояснив: режим воєнного стану змушує економити паливо.

"Ведемо перемовини із приватними перевізниками, аби ті не знімали з маршрутів свої транспортні засоби у вечірній час, зокрема до 22:00".

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