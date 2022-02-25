Відсьогодні міський електротранспорт в Запоріжжі працює безкоштовно.
Про це 25 лютого сказав Анатолій Куртєв, секретар міської ради Запоріжжя, який тимчасово виконує обов'язки міського голови, у відеозверненні до громадян.
"Міські лікарні працюють, готові до будь-якого розвитку подій. Комунальні служби функціонують у посиленому штатному режимі. Є тепло, світло, вода, інтернет. Прошу, фільтруйте інформацію!", — наголосив Анатолій Куртєв.
Чиновник розповів, що наразі продовжуються перевірки бомбосховищ у Запоріжжі та закликав долучитися до перевірок на відповідність умовам усіх охочих запоріжців.
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"Відсьогодні міський електротранспорт працюватиме безкоштовно. Тролейбуси та автобуси працюватимуть у повному обсязі, але рух муніципальних автобусів буде обмежений. З графіком руху ми вас ознайомимо додатково. Нам потрібно заощадити пальне для інших важливих питань", — зазначив секретар міської ради.
Також Анатолій Куртєв оголосив про збір гуманітарної допомоги для наших військових та переселенців. Небайдужі запоріжці можуть залишити речі у Туристичному інформаційному центрі за адресою проспект Соборний, 151 та Управлінні соціального захисту населення у Хортицькому районі по вулиці Лахтинській, 4 б.
Посадовець також нагадав, що вже зараз запоріжці можуть записатися до лав територіальної оборони за адресою вулиця Поради, 44.
Що відомо
- Вранці 24 лютого президент Росії Володимир Путін виступив з екстреним зверненням до громадян, в якому повідомив про рішення щодо початку військової операції на Донбасі.
- 21 лютого президент РФ Володимир Путін визнав правосуб'єктність самопроголошених "ЛНР" і "ДНР" і підписав відповідний указ. Путін заявив, що "Л/ДНР" визнають у межах Донецької та Луганської областей, і підтвердив, що це означає крах Мінських домовленостей.
- Президент Володимир Зеленський оголосив про запровадження воєнного стану по всій Україні. Верховна рада проголосувала за запровадження воєнного стану.
- Речник президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що Москва готова вести перемовини з керівництвом України про нейтральний статус України і відмову від розміщення на українській території озброєння.
- Міністр оборони Олексій Резніков повідомив, що станом на вечір 24 лютого тривають важкі бої тривають на Луганщині, на Сумщині, на північ від Києва та на півдні України. Також РФ готує нову хвилю атак, в тому числі з повітряним десантом.
- 24 лютого США та Велика Британія запровадили додаткові санкції проти РФ. Також додаткові антиросійські санкції погодила Європейська рада.
- За даними Генштабу ЗСУ, Росія закинула в Україну понад 60 батальйонних тактичних груп з метою блокування Києва і створення сухопутного коридору до окупованого Криму.