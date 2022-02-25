Відсьогодні міський електротранспорт в Запоріжжі працює безкоштовно.

Про це 25 лютого сказав Анатолій Куртєв, секретар міської ради Запоріжжя, який тимчасово виконує обов'язки міського голови, у відеозверненні до громадян.

"Міські лікарні працюють, готові до будь-якого розвитку подій. Комунальні служби функціонують у посиленому штатному режимі. Є тепло, світло, вода, інтернет. Прошу, фільтруйте інформацію!", — наголосив Анатолій Куртєв.

Чиновник розповів, що наразі продовжуються перевірки бомбосховищ у Запоріжжі та закликав долучитися до перевірок на відповідність умовам усіх охочих запоріжців.

"Відсьогодні міський електротранспорт працюватиме безкоштовно. Тролейбуси та автобуси працюватимуть у повному обсязі, але рух муніципальних автобусів буде обмежений. З графіком руху ми вас ознайомимо додатково. Нам потрібно заощадити пальне для інших важливих питань", — зазначив секретар міської ради.

Також Анатолій Куртєв оголосив про збір гуманітарної допомоги для наших військових та переселенців. Небайдужі запоріжці можуть залишити речі у Туристичному інформаційному центрі за адресою проспект Соборний, 151 та Управлінні соціального захисту населення у Хортицькому районі по вулиці Лахтинській, 4 б.

Посадовець також нагадав, що вже зараз запоріжці можуть записатися до лав територіальної оборони за адресою вулиця Поради, 44.

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