Херсонському центру крові необхідна допомога

Про це Суспільному розказала секретарка зі зв’язків з громадськістю та засобів масової інформації Херсонського обласного центру служби крові Наталія Бабій.

За її словами, центру потрібна машина, щоб перевезти обладнання зі столиці.

"Нам на даний час потрібна машина, бажано "бусік", щоб туди можна було завантажити медичне обладнання і привезти його з Києва до Херсонського обласного центру крові.Чекаємо таку машину, яка завантажиться в Києві, ми скажемо, де, і привезе все до Херсона. Благаємо про допомогу.", - каже Бабій.

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