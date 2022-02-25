Українські військові знищили колону російської бойової техніки, яка рухалася у напрямку Києва за допомогою Джавелінів.

"Найбільша небезпека зараз із напрямку Димер Іванків. Тобто північний захід від Києва. Там бої зараз йдуть в районі населених пунктів Гостомель, Ворзель і Буча. Пробують наступати російські війська, але там наші механізовані десантні частини, виставлений надійний заслон, знищено декілька вертольотів противника. І щонайменше 1 колону бойової техніки", — заявив під час брифінгу радник голоси Офісу президента Олексій Арестович.

Ситуацію у Мелітополі він назвав "неоднозначною".

"На окраїнах міста є російські війська, які прийшли з Криму, але іншу частину утримують українські військові, які тримають оборону і не дають просуватись далі в бік Маріуполя", — розповів Арестович.

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