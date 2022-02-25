Українські військові знищили колону російської бойової техніки, яка рухалася у напрямку Києва за допомогою Джавелінів.
"Найбільша небезпека зараз із напрямку Димер Іванків. Тобто північний захід від Києва. Там бої зараз йдуть в районі населених пунктів Гостомель, Ворзель і Буча. Пробують наступати російські війська, але там наші механізовані десантні частини, виставлений надійний заслон, знищено декілька вертольотів противника. І щонайменше 1 колону бойової техніки", — заявив під час брифінгу радник голоси Офісу президента Олексій Арестович.
Ситуацію у Мелітополі він назвав "неоднозначною".
"На окраїнах міста є російські війська, які прийшли з Криму, але іншу частину утримують українські військові, які тримають оборону і не дають просуватись далі в бік Маріуполя", — розповів Арестович.
Що відомо
- Вранці 24 лютого президент Росії Володимир Путін виступив з екстреним зверненням до громадян, в якому повідомив про рішення щодо початку військової операції на Донбасі.
- 21 лютого президент РФ Володимир Путін визнав правосуб'єктність самопроголошених "ЛНР" і "ДНР" і підписав відповідний указ. Путін заявив, що "Л/ДНР" визнають у межах Донецької та Луганської областей, і підтвердив, що це означає крах Мінських домовленостей.
- Президент Володимир Зеленський оголосив про запровадження воєнного стану по всій Україні. Верховна рада проголосувала за запровадження воєнного стану.
- Речник президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що Москва готова вести перемовини з керівництвом України про нейтральний статус України і відмову від розміщення на українській території озброєння.
- Міністр охорони здоров'я Польщі Адам Недзельський повідомив, що в країні підготувати 120 шпиталів для прийняття українських поранених.
- Згідно з оперативною інформацією станом на 10:00 годину 25 лютого підрозділи 1 окремої танкової бригади зупинили противника на Сіверщині по річці Білоус.
- Президент Володимир Зеленський заявив, що попри те, що російські війська продовжують атаку на Україну, українські військові не втомлені й продовжують захищатися.
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