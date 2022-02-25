На Тернопільщині за добу COVID-19 виявили у 296 осіб

У 296 жителів Тернопільщини підтвердили COVID-19 за минулу добу. Про це повідомила епідеміологиня обласного лабораторного центру Світлана Маціпура.

За її словами, одужання підтвердили у 345 осіб. Померли 7 людей. Медики провели 388 досліджень методом ПЛР.

Географія поширення нових випадків:

Кременецький район (39 осіб): Борсуківська сільська ОТГ – 2, Великодедеркальська сільська ОТГ – 3, Вишнівецька селищна ОТГ – 2, Кременецька міська ОТГ – 10, Лановецька міська ОТГ – 16, Почаївська міська ОТГ – 2, Шумська міська ОТГ – 4;

Тернопільський район (194 особи): Байковецька сільська ОТГ – 2, Бережанська міська ОТГ – 25, Білецька сільська ОТГ – 1, Великоберезовицька селищна ОТГ – 9, Великобірківська селищна ОТГ – 3, Збаразька міська ОТГ – 15, Зборівська міська ОТГ – 1, Золотниківська сільська ОТГ – 1, Іванівська сільська ОТГ – 4, Козівська селищна ОТГ – 19, Микулинецька селищна ОТГ – 4, Нараївська сільська ОТГ – 2, Підволочиська селищна ОТГ – 5, Підгаєцька міська ОТГ – 3, Підгороднянська сільська ОТГ – 2, Саранчуківська сільська ОТГ – 1, Теребовлянська міська ОТГ – 11, Тернопільська міська ОТГ – 86;

Чортківський район (63 особи): Білобожницька сільська ОТГ – 2, Більче-Золотецька сільська ОТГ – 3, Борщівська міська ОТГ – 2, Васильковецька сільська ОТГ – 1, Гримайлівська селищна ОТГ – 2, Гусятинська селищна ОТГ – 4, Заводська селищна ОТГ – 4, Заліщицька міська ОТГ – 14, Іване-Пустенська сільська ОТГ – 1, Колиндянська сільська ОТГ – 3, Копичинецька міська ОТГ – 4, Мельнице-Подільська селищна ОТГ – 2, Монастириська міська ОТГ – 5, Нагірянська сільська ОТГ – 1, Скала-Подільська селищна ОТГ – 1, Товстенська селищна ОТГ – 1, Хоростківська міська ОТГ – 2, Чортківська міська ОТГ – 11

Загалом від початку пандемії на COVID-19 в області захворіли 146 651 особа, з них 122 943 вже видужали та 2 398 людей померли.

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