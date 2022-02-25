У Хмельницькому волонтери об’єдналися задля допомоги військовим та оборонцям

Одинадцять волонтерських і громадських організацій Хмельниччини об’єдналися для надання допомоги військовим. Про це Суспільному розповіла голова громадської організації «Тепло рідних сердець» Леся Стебло. За її словами, усі бажаючі можуть долучитися до допомоги військовим, а також пройти безкоштовне навчання домедичної допомоги.

Волонтерка Олександра плете маскувальні сітки. Каже, допомагає нашим військовим, як може.

«У мене чоловік військовий, він виконує свою роботу, а я, як можу, намагаюся допомогти. Зав’язую комуфляжну сітку для наших військових», - говорить волонтерка.

Усі бажаючі можуть надати посильну допомогу, каже волонтерка групи з плетіння маскувальних сіток «Маскути» Ірина Ковалевська.

«Менш ніж за три дні сітка готова. Це рекорд. 5 на 8 - це стандартна. Вона може бути і на окопи, і на техніку, і на бліндажі. Зараз дуже потрібно маскувальні сітки, тому що міняють дислокацію, сітки горять, рвуться, тому важливо сітки маскувальні, і костюми маскувальні плести», - каже Ковалевська.

Фото: Суспільне. Волонтерка Олександра допомагає нашим військовим - плете сітки.

Одинадцять волонтерських і громадських організацій Хмельниччини згуртувалися в одне об’єднання, розповідає ветеранка операції об’єднаних сил, волонтерка Катерина Луцик.

«Наші напрямки дій - ми створюємо, збираємо все необхідне, яке буде передаватися нашим захисникам, збройним силам, армії, а також за зверненням до нас до територіальної оборони. Крім того, ми будемо проводити різні заняття у напрямку тактики, у напрямку тактичної медицини для тієї ж самої територіальної оборони, для цивільного населення, і всіх, хто цього буде потребувати, щоб люди знали, як діяти», - каже Катерина Луцик.

Фото: Суспільне. Волонтери продовжують працювати для підтримки військових - збирати продукти, речі та плести маскувальні сітки.

За словами голови громадської організації «Тепло рідних сердець» Лесі Стебло, наразі необхідні медикаменти, продукти харчування довготривалого зберігання.

«Усе це можна приносити на наш центр, який знаходиться за адресою Кам’янецька, 76. Це старий пологовий будинок, вхід з двору. Вже почали збір продуктів, всіх необхідних речей. Це і продукти харчування довготривалого зберігання, і медикаменти, адже нам треба підтримати нашу тероборону, наших військових. Тому звертаємося до наших громадян: приходьте, ми працюємо цілодобово», - каже Леся Стебло.

Читайте також