Шепетівка: знову повітряна тривога

У Шепетвіці на Хмельниччині лунають сирени сповіщення системи протиповітряної оборони. Про це стало відомо з офіційного сайту Шепетівської міськради.

Також ввечері, 24 лютого, та вночі, 25 лютого, у місті Шепетівка на Хмельниччині двічі було сповіщення системи протиповітряної оборони: близько 10 вечора та 7 ранку. Про це Суспільному розповіла радниця міського голови Шепетівки Ольга Петрова.

За її словами, вибухи не лунали, громада сповіщується про загрози ракетного удару усіма можливими каналами комунікації.