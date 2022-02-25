У Кременчуці створюють мобільну бригаду важкої техніки

25 лютого у Кременчуці, що на Полтавщині, формують бригаду важкої техніки для ліквідації ймовірних завалів. Про це у своєму Facebook повідомив голова Кременчуцької громади Віталій Малецький. Інформацію Суспільному підтвердила і речниця міськради Юлія Перепелятник.

За словами речниці, техніку візьмуть із комунальних закладів міста. Її використовуватимуть, якщо у місті доведеться розбирати завали, зокрема, будівель після бойових дій.

Крім того, у Кременчуцькій громаді готують укриття від повітряних атак та обстрілів.

"Підвали житлових будинків, підземні паркінги, підвали закладів освіти, споруди на промислових об‘єктах – це також укриття. Всі ці об‘єкти мають бути доступні для громадян у разі оголошення повітряної тривоги. Комунальні приміщення мають бути доступними перш за все. За це відповідають керівники закладів та підприємств", – зазначив у дописі Віталій Малецький.

Голова громади звернувся до мешканців багатоповерхівок, щоб вони допомогли у прибиранні та облаштуванні підвалів.

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