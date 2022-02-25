"Ми розгортаємо більше 10 тисяч місць для переселенців" — голова Львівської ОДА

На Львівщину почали приїжджати перші групи переселенців з інших регіонів України. Їм надають допомогу та розселяють. Для переселенців розгортають місця у школах, гуртожитках та інших приміщеннях. Про це повідомив голова Львівської ОДА Максим Козицький.

В області вже розселили більше двох сотень людей, каже Максим Козицький.

"Поїзди приїжджають, біженці розселяються. Якщо брати групи організовані з інших областей, більше 230 людей розселені. Сьогодні ще до нас прямує поїзд з Сєвєродонецька — 41 дитина. Ми розгортаємо більше 10 тисяч місць у школах і інших пристосованих для того приміщеннях. На даний момент проблем щодо розміщення тимчасово переміщених осіб у Львівській області немає".

За словами Максима Козицького, для того, щоб якнайшвидше розгорнути місця для переселенців, потрібна допомога благодійників та волонтерів. Голова Львівської ОДА закликав львів'ян та мешканців області передавати у гуманітарні штаби речі першої необхідності. Серед них:

Матраци, каремати, розкладачки, термозберігальні ковдри, спальні мішки, ковдри, подушки, постільна білизна, рушники, одяг та дощовики;

Відра господарські, бочки на 20/30/40/60 літрів;

Миючі засоби для тіла, зубні пасти та щітки, підгузки та прокладки, паперові рушники;

Антисептики, маски багаторазові та одноразові, спирт;

Гребінці, жіноча, чоловіча та дитяча спідня білизна, рушники з мікрофібри, багаторазові набори посуду;

Батарейки, свічки, ліхтарики;

Вода, їжа швидкого приготування, енергетичні батончики, сухофрукти, горіхи, консерви, вермішель, крупи швидкого приготування.

Гуманітарні штаби вже розгорнули у семи районах області. Вони працюють у цілодобовому режимі за такими адресами:

Львівський район:

Місто Львів – вулиця Коперника, 17

Дрогобицький район

Місто Трускавець – вулиця Бориславська, 1 (Народний Дім)

Золочівський район

Місто Золочів – вулиця Чорновола, 3 (Золочівський РДА, актова зала)

Стрийський район

Село Слобідка – вулиця Колеси, 6

Самбірський район

Місто Самбір – вулиця Мазепи, 8 (перший поверх)

Червоноградський район

Місто Сокаль – вулиця Шептицького, 26

Яворівський район

Місто Яворів – вулиця Маковея, 62 (Територія Кен-Пак)

Деталі щодо контактних осіб за посиланням.

Що відомо

У разі, якщо з певних причин не працюватиме лінія "103", львів'яни та мешканці області зможуть викликати бригаду екстреної допомоги за резервними номерами: 293-29-12; 293-29-14; 293-29-05; 293-29-19; 293-29-16; 293-29-25 .

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