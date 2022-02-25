Станом на 07.00 ранку 25 лютого ситуація в Донецькому оперативному районі залишається контрольованою. Про це повідомляє штаб ООС.

"Російські війська продовжують обстрілювати позиції Об'єднаних сил, міста та об'єкти цивільної інфраструктури. В районі Щастя, Станиці Луганської, Лобачевого та Біловодська вночі ворожі диверсійно-розвідувальні групи неодноразово намагалися зайти у тил наших військ, але були вчасно виявлені та знищені", — йдеться у повідомленні.

Додали, що українські захисники нанесли артилерійські удари по вогневих позиціях та скупченнях російської техніки. Інформація про втрати противника уточнюється.

Об’єднані сили впевнено утримують власні позиції та дають гідну відсіч загарбникам.

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