Коронавірус підтвердили ще у 630 мешканців Львівщини

Станом на ранок, 25 лютого, у Львівській області підтвердили 630 випадків захворювання на коронавірус. За минулу добу від коронавірусу одужали 1281 людина, ще п'ятеро — померли.

Такі дані повідомляють у пресслужбі Львівської облдержадміністрації.

"За попередню добу у Львівській області провели 847 дослідженнь на коронавірус. Згідно з результатами, позитивні показники виявили у 630 людей", — повідомили у ЛОДА.

У стаціонарах перебувають 662 людини. Заповненість ліжкової мережі 12,48%. У реанімації перебуває 93 пацієнти, з них на апаратах ШВЛ – 29.

За увесь час у Львівській області COVID-19 підтвердили у 303 987 людей. Померли – 6574 людини. Одужали від коронавірусної інфекції – 243 615 людей.

Що відомо

На ранок 24 лютого на Львівщині зареєстрували 1018 нових випадків інфікування коронавірусом. За добу 3354 людини одужали, 9 – померли.

З 31 січня на Львівщині посилили карантинні обмеження. Таке рішення ухвалили у п'ятницю, 28 січня, члени обласної комісії ТЕБ і НС. Про це повідомили у пресслужбі Львівської облдержадміністрації.

Після новорічно-різдвяних свят у Львівській області зросла кількість хворих на COVID-19. За даними МОЗ, на Львівщині перевищений показник рівня госпіталізацій хворих на COVID-19. Відтак, в області встановили "помаранчевий" рівень епіднебезпеки.

Читайте нас у Instagram: головні новини регіону