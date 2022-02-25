25 лютого у Житомирьскій ОДА зібрали щоденний брифінг, аби розповісти про ситуацію на Житомирщині. Про це з місця події повідомляє кореспондентка Суспільного Тетяна Лещенко.

Брифінг проходив за участі голови Житомирської ОДА Віталія Бунечка, тво начальника Нацполіції області Олега Трачука та очільника управління СБУ в Житомиській області Сергія Лисака.

Коротко – основне.

Голова Житомирської ОДА Віталій Бунечко сказав:

Людських жертв немає, зіткнень і бойових дій станом на 09.00 немає.

Близько восьмої ранку був постріл з ворожих літаків в районі Ушомира двома снарядами – не влучили. Інших подій, які заслуговують на увагу, не було.

Спілкувався з головами північних громад області – ситуація не змінюється і є контрольованою.

На території області встановлюють блок-пости. Іде розгортання безпекових заходів.

Очільник управління СБУ в Житомирській області Сергій Лисак:

Подякував жителям області за небайдужість і за те, що вони повідомляють правоохоронцям інформацію про будь-які пересування ворожої техніки.

Звернувся до голів ОСББ, які вилазили на дахи багатоповерхівок: не треба цього робити, ви нас теж збиваєте в плані нашої роботи.

"Червоних маячків" в області поки що не виявляли. Громадян, які виявлять, просять повідомляти про це будь-кому з правоохоронців.

Тво начальника Нацполіції області Олег Трачук:

Сказав, що надходить багато викликів від громадян, але ці виклики не знаходять свого підтвердження. Попросив уважніше розбиратися у ситуації і виваженіше ставитися до викликів поліції, бо на кожен виклик спрямовують значні ресурси та зусилля.

Попросив ретельніше розбиратися з інформацією і не постити фейки по типу "ворожих десантників у Попільні". Каже, що задіяли купу людей, але інформація знову ж таки не підтвердилася. Це відволікання від безпосередньої роботи.

Про падіння літака в Глибочиці, про яке повідомляв голова Глибочицької ОТГ Сергій Сокальський, ані голова ОДА, ані правоохоронці не підтвердили. О 9.40 у коментарі журналістам Суспільного Сергій Сокальський уточнив, що впав не літак, а ракета.

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