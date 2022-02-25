"Повітряні сили України патрулюють небо і над Буковиною" — Осачук

Повітряні сили України патрулюють небо над різними регіонами України, зокрема й над Буковиною.
Про це під час ранкового брифінгу 25 лютого сказав голова Чернівецької військової адміністрації Сергій Осачук.
"Ми знаємо, що загроза є в тому числі й у повітряному просторі, повітряні сили України патрулюють небо і над Буковиною", — сказав Осачук.
Нагадаємо, Чернівецька облдержадміністрація та районні адміністрації ліквідовані. Замість них утворено військові адміністрації.
Вранці 24 лютого влада Чернівців та області повідомила, що все працює у штатному режимі, тому не потрібно скуповувати продукти та сіяти паніку. Школи перейшли на дистанційне навчання. Також дистанційно навчаються студенти Чернівецького національного університету та Буковинського медуніверситету.
Що відомо
- 24 лютого школи області перейшли на дистанційне навчання через вторгнення Росії в Україну. Також на цю форму перейшли Чернівецький національний університет та медуніверситет.
- Комунальні підприємства області працюють у штатному режимі та під охороною.
- Голова ОДА Осачук та мер Чернівців Клічук закликали зберігати спокій. Вони повідомили, що в області ситуація не ускладнена.
- Гуртожиток ЧНУ підготували для поселення людей, які приїдуть з інших міст. Також діє "гаряча лінія" для чернівчан, які готові прийняти сім'ї з інших областей.
- Голова ОДА закликав усіх людей, які здатні тримати зброю, вступити до тероборони. До військкоматів 24 лютого прийшли люди, які не чекали офіційного виклику.
- На українсько-румунському кордоні в Чернівецькій області черги авто та людей.
- Дністровська ГЕС та ГАЕС продовжують працювати під посиленою охороною.