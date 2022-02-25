"Повітряні сили України патрулюють небо і над Буковиною" — Осачук

Повітряні сили України патрулюють небо над різними регіонами України, зокрема й над Буковиною.

Про це під час ранкового брифінгу 25 лютого сказав голова Чернівецької військової адміністрації Сергій Осачук.

"Ми знаємо, що загроза є в тому числі й у повітряному просторі, повітряні сили України патрулюють небо і над Буковиною", — сказав Осачук.

Нагадаємо, Чернівецька облдержадміністрація та районні адміністрації ліквідовані. Замість них утворено військові адміністрації.

Вранці 24 лютого влада Чернівців та області повідомила, що все працює у штатному режимі, тому не потрібно скуповувати продукти та сіяти паніку. Школи перейшли на дистанційне навчання. Також дистанційно навчаються студенти Чернівецького національного університету та Буковинського медуніверситету.

Що відомо