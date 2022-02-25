Як у Харкові працюватиме транспорт 25 лютого

Від 7:00 громадський наземний транспорт Харкова курсує, метро поки працюватиме в режимі укриття.

Про це 25 лютого повідомила пресслужба міськради з посиланням на заступника міського голови з питань інфраструктури міста Євгенія Водовозова.

За його словами, метрополітен служить бомбосховищем і до відповідного розпорядження не обслуговуватиме пасажирів.

"Наземний транспорт почав курсувати із запізненням, з 7:00, у зв'язку з тим, що через ситуацію, що склалася, водії пізніше прийшли на роботу", — йдеться у повідомленні.

Також Водовозов зазначив, що міський наземний транспорт ходитиме не за всіма маршрутами. 25 лютого проїзд буде безплатним.

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