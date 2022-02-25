Станом на ранок 25 лютого РФ продовжила масовані обстріли вздовж лінії зіткнення на Донбасі, крім того, російська армія близько 4 ранку обстріляла аеропорт у Рівному, і намагалася поцілити Київ. Бої також йшли у Сумах, Мелітополі, Гостомелі й на Харківщині. Сили ППО ЗСУ збили бойовий безпілотник, частини якого пошкодили дев'ятиповерхівку в столичній Дарниці, мешканців довелося евакуювати через загрозу обвалення будинку.

Водночас у Пентагоні заявили, що російські війська випустили понад 160 ракет по території України, а держсекретар США Ентоні Блінкен переконаний, що Москва намагатиметься "повалити" український уряд.

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Про події, які передували вторгненню, можна прочитати тут