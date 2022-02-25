У Рівному розгортають волонтерський штаб

У приміщенні Народного дому на вулиці Петлюри, 1 розгортають волонтерсько-благодійний штаб. Про це у онлайн-трансляції в соцмережах 25 лютого близько 8 години ранку повідомив міський голова Рівного Олександр Третяк.

За інформацією мера, працюватиме оперативний штаб із 10 години 25 лютого.

"Нам потрібна матеріальна допомога, продуктова, медична, всіляка допомога. Оскільки в місто прибувають тимчасово евакуйовані люди з центральної або східної України, в нас є потреба їм допомагати також. Тому всіх небайдужих рівнян, дуже ласкаво запрошую. Якщо ви маєте ресурси, які можуть бути корисні для тимчасово переселенців, будь ласка, приносьте їх у Народний дім", – заявиви Олександр Третяк.

Штаб буде координувати заступниця міського голови Рівного Марина Кузмічова.

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