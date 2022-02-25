Важливий комунікат для жінок з дітьми, які опинилися на польському кордоні або будуть з дітьми їхати на кордон. Про це повідомляє на своїй сторінці у мережі Facebook Краківська фундація "Твоя видима рука" (Twoja Widzialna Ręka).

"Якщо ви з дитиною на кордоні Польщі і вам потрібна допомога з житлом, ви з собакою і не знаєте куди подітися, Краківська фундація "Твоя видима рука" готова вас забрати, перевезти і дати житло і все що треба. Зв'яжиться з Witold Violinist або для проживання з Viola Creyzo. Телефон фонду – 664 914 817", – йдеться у повідомленні.

Допомога стосується винятково жінок з дітьми, які вже перебувають на кордоні з Польщею. Фундація не може вивезти з України.