Ситуація у напрямку держкордону із Польщею на Львівщині. Що відомо

На Львівщині утворилися затори на дорогах державного значення, які ведуть до кордону із Польщею. Про це станом на 00:00 25 лютого повідомили у Службі автомобільних доріг у Львівській області.

Зокрема, на автодорозі Львів – Шегині затор протяжністю 6 км. В напрямку ПП “Краковець” стоїть близько 1000 машин. У місті Рава-Руська затор із 600 машин.

У селі Смільниця затор протяжністю 10 км у напрямку кордону із Польщею. В напрямку ПП “Грушів” затор протяжністю 5 км. У селі Угринів також скупчення автомобілів протяжністю 6-7 км.

У зв’язку із введенням в Україні воєнного стану, обмежено виїзд чоловіків віком від 18 до 60 років. Така норма діятиме на період правового режиму воєнного стану.

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