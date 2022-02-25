Бердичів готується до життя в умовах військового стану

Створити чергові групи у дитсадках, збільшити виготовлення хліба та обмеження на продаж алкоголю – нарада у Бердичеві.

Під час наради міський голова Бердичева Сергій Орлюк розповів про обмеження, які діють у громаді. Про це пише сайт "Ріо Бердичів".

Зазначається, що орієнтовно до 1 березня діти не відвідуватимуть школи та дитячі садочки. Проте в дошкільних навчальних закладах створили чергові групи, для тих батьків, які не мають з ким лишити дітей.

Також міський голова Бердичева Сергій Орлюк розповів, що Бердичівському хлібзаводу дали вказівку збільшити виробництво житнього та пшеничного хліба за рахунок зменшення виготовлення кондитерських виробів.

Обмеження торкнулися закладів торгівлі – їх робочий день із 8:00 до 23:00 години.

Торгівля алкоголем у всіх закладах заборонена із 22 години до восьмої ранку.

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