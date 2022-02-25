Територіальну оборону організовану у місті Овруч ставлять в приклад в Генеральному штабі України. Голова громади Іван Коруд організував усе так, що Овруч став певним прикладом для всієї України.

Дмитро Живицький голова Сумської обласної державної адміністрації в себе на сторінці у фейсбуці написав:

«Інформація від Генштабу до всіх: Як треба діяти на прикладі міста Овруч! Заблокувати дороги комунальним транспортом, патріоти з пляшками суміші коктейлями молотова протидіють тому що там військ не було. Просимо особливо Сумська, Чернівгівська, Харківська, херсонська реалізувати цей досвід! Противник проривається групами по 11-20 одиниць техніки без підтримки. Навіть 10 патріотів можуть нанести серйозну шкоду!»

Також про роботу територіальної оборони Овруча розповів Віталій Бунечко, голова Житомирської обласної державної адміністрації під час брифінгу о 21.00 24 лютого:

«Сьогодні у соціальних мережах наше місто Овруч приведене як приклад територіальної самооборони. Голова громади Іван Коруд організував усе так, що ми стали певним прикладом для всієї України», – сказав Бунечко.