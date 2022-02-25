24 лютого у Миколаєві почали працювати над наповненням обласного гуманітарного штабу, в якому збирають необхідні населенню медикаменти та харчові продукти.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила голова Миколаївської облради Ганна Замазєєва.

За словами Ганни Замазєєвої, штаб укомплектовується їжею, медичним приладдям та речами першої необхідності. Туди продовжують привозити гуманітарну допомогу і наповнювати штаб.

"Вже декілька карет швидкої змогли відновити у нас свої запаси. Але ще є необхідність у бинтах, кровоспинних та знеболювальних ліках", — написала Ганна Замазєєва.

Про графік роботи та адресу гуманітарного штабу обіцяли повідомити пізніше.

Що відомо

Зранку 24 лютого військова авіація РФ завдала авіадури по території військового аеродрому в мікрорайоні Кульбакине. Перший вибух стався о 4:58.

Миколаївська облдержадміністрація створила окремий телеграм-канал, в якому інформуватиме про події в області

За інформацією речника 299-ї бригади тактичної авіації Олексія Гаркуші, постраждалих військових внаслідок авіаударів немає.

Також війська РФ атакували військовий порт в Очакові. У результаті атаки загинув один військовий, ще 14 травмовані.

У зв‘язку із запровадженням комендантської години в місті, громадський транспорт зранку 25 лютого вийде на вулиці не раніше 6:30. Про це повідомляє Миколаївська міська рада.

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