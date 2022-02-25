Автобуси і тролейбуси у Кропивницькому їздитимуть зі збільшеним інтервалом

З 25 лютого автобуси і тролейбуси у Кропивницькому їздитимуть зі збільшеним удвічі інтервалом. Інформацію про це опублікували на сайті Кропивницької міської ради, з посиланням на начальника міського управління транспорту та зв’язку Віктора Житника. З його слів, не їздитимуть автобуси №274 до селища Нове, проте працюватимуть п’ять тролейбусів №11.

Причина змін графіків руху – необхідність економити пальне, сказав Віктор Житник.

"Режим воєнного стану змушує нас жорстко економити паливні ресурси. Тому комунальний громадський транспорт збільшить інтервал свого руху на маршрутах удвічі".

Нові тимчасові графіки руху оприлюднять на сайті підприємства-перевізника "Електротранс".

Що відомо

У Кропивницькому 89 підвалів, за потреби, використовуватимуть як укриття. Адреси та контакти.

На Кіровоградщині 24 лютого ввели комендантську годину. З 22:00 до 6:00 перебувати на вулицях можуть люди, у яких є спеціальний дозвіл. Комендантську годину ввели на 30 діб.

Працівники обласної державної адміністрації Кіровоградщини зібрали інформацію про усі бомбосховища в області та помістили їх на інтерактивну мапу.

В Україні на базі ОДА створюють військові адміністрації.

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