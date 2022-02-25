Львівщина готова прийняти 27 000 поранених і травмованих – голова ЛОДА

27 тисяч поранених та травмованих внаслідок військового вторгнення Росії можуть прийняти на Львівщині. Про це в ефірі прогами Сьогодні. Головне на Суспільне Львів повідомив голова облдержадміністрації Максим Козицький.

"На даний момент екстрена меддопомога забезпечена паливом і матеріалами на 6-місячний період. Що стосується лікарень, які перебувають у комунальній формі власності, – створені резерви ліків і перев’язочних матеріалів мінімум на місяць. Прохання до волонтерів здавати кров. Вона потрібна не лише в лікарнях, але й на фронті. Центр переливання крові приймає всіх охочих допомогти не лише Львівщині, але й армії", - сказав Козицький.

Щодо черг у магазинах та заправках голова облдержадміністрації повідомив: ОДА проводить роботу з оптовими постачальниками і щодо наявності пального, і щодо наявності продовольчих товарів мінімум на місяць. Мешканців закликають купувати речі по мірі необхідності й дослухатися до офіційних каналів зв’язку.

"Просив би перш за все зберігати спокій, впевненість у собі, в ЗСУ. Це дасть змогу контролювати і черги, і ситуацію. Я б хотів звернутися до людей із проханням не створювати черг біля автозаправних станцій і продуктових магазинів", - додав голова ОДА.

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