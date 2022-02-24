24 лютого на своїй сторінці у мережі Facebook "Національна енергетична компанія "Укренерго" спростовує інформацію про те, що буцімто треба вимикати світло у 23.30. Також про те, що це фейк повідомляють на сторінці Управління СБУ в Житомирській області.

Зокрема, у повідомленні "Укренерго" сказано про те, що це фейк, який поширює ворог.

"В соцмережах та деяких ЗМІ поширюються ФЕЙКИ про те, що у 23.30 треба вимкнути всі прилади та до нуля знизити споживання в оселях. Начебто через підключення нашої енергомережі до європейської системи. Саме так працює ворог! Такі заклики спрямовані виключно на те, щоб завдати удару по українській енергосистемі. "Укренерго" офіційно та спростовує цю інформацію та заявляє, що енергосистема працює в нормальному режимі і буде працювати. нічого вимикати не потрібно і ніхто нікуди не підключається вночі! Споживайте відповідально та не ведіться на провокації ворога", – сказано у повідомленні.

Про те, що це фейк повідомляє і СБУ у Житомирській області.

"Увага! Черговий фейк від російської пропаганди! Ворог поширює у соцмережах чутки про те, що сьогодні треба вимкнути всі електроприлади та до нуля знизити споживання в оселях. Начебто через підключення нашої енергомережі до європейської системи. Це – спроба завдати удару по українській енергосистемі. "Укренерго" вже офіційно спростувало цю інформацію та заявило – енергосистема працює в нормальному режимі. Нічого вимикати не потрібно!". – йдеться у повідомленні.