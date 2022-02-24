В Івано-Франківську вимкнуть вуличне освітлення з 23:00. Також жителів області просять не вмикати світло у домівках у цей час. Про це в онлайн-зверненні повідомив міський голова Руслан Марцінків.

З його слів, в Івано-Франківську також вимикають освітлення на ратуші та підсвітки інших будівель.

"Прохання вимкнути світло. Телевізор може працювати, але просимо максимально зменшити кількість світлових звуків, які можуть бути подані у повітря. Треба бути спокійними, немає жодної інформації про удари по Івано-Франківську. Але маємо дати можливість працювати нашим військовим з мінімальною кількістю світла", — сказав Руслан Марцінків.

Також міський голова закликав усіх жителів області дослухатися до прохання і не вмикати світло.

Що відомо

Зранку 24 лютого російські окупанти обстріляли аеродроми в Івано-Франківську та селі Корнич Коломийського району. На Facebook-сторінці МВС України повідомили, що ворог знищує ракетними комплексами аеропорт Івано-Франківська та склади ПММ.

За попередньою інформацією, через обстріли двох аеродромів на Івано-Франківщині травмувалися п'ятеро людей, поранення незначні. Про це на брифінгу в облдержадміністрації повідомив керівник поліції області Сергій Безпалько.

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