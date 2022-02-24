"Херсонщина була і буде частиною України" - перший заступник голови облради

Перший заступник голови Херсонської обласної ради Юрій Соболевський виступив із заявою, в якій сказав, що "Херсонщина - це частина України".

Про це він повідомив на своїй сторінці у Facebook.

"Шановні друзі! Херсонщина завжди була, є і буде частиною України. Єднаємось, зберігаємо спокій. Слава Україні!", - сказав Юрій Соболевський.

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