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Чернівецьку ОДА ліквідовано, замість неї діятиме військова адміністрація — Осачук
Регіони

Чернівецьку ОДА ліквідовано, замість неї діятиме військова адміністрація — Осачук

Олена Дуняк
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Чернівецьку ОДА ліквідовано, замість неї діятиме військова адміністрація — Осачук Чернівецька ОДА

Чернівецька облдержадміністрація та районні адміністрації ліквідовані. Замість них утворено Чернівецьку військову адміністрацію. Про це під час брифінгу повідомив голова адміністрації Сергій Осачук.

За його словами, в умовах воєнного стану новий орган буде єдиним центром управління. Обласні адміністрації ліквідували за указом президента. "Військові адміністрації стають єдиним центром управління регіонами, областями, територіями суверенної незалежної України в умовах військової агресії військових проти нас", – сказав Осачук.

Згідно з указом президента, військові адміністрації створюють для здійснення керівництва у сфері забезпечення оборони, громадської безпеки і порядку. У документі йдеться, що голови ОДА стають керівниками військових адміністрацій.

Що відомо

  • 24 лютого школи області перейшли на дистанційне навчання через вторгнення Росії в Україну. Також на цю форму перейшли Чернівецький національний університет та медуніверситет.
  • Комунальні підприємства області працюють у штатному режимі та під охороною.
  • Голова ОДА Осачук та мер Чернівців Клічук закликали зберігати спокій. Вони повідомили, що в області ситуація не ускладнена.
  • Гуртожиток ЧНУ підготували для поселення людей, які приїдуть з інших міст. Також діє "гаряча лінія" для чернівчан, які готові прийняти сім'ї з інших областей.
  • Голова ОДА закликав усіх людей, які здатні тримати зброю, вступити до тероборони. До військкоматів 24 лютого прийшли люди, які не чекали офіційного виклику.
  • На українсько-румунському кордоні в Чернівецькій області черги авто та людей.
  • Дністровська ГЕС та ГАЕС продовжують працювати під посиленою охороною.
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