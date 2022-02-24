Чернівецька облдержадміністрація та районні адміністрації ліквідовані. Замість них утворено Чернівецьку військову адміністрацію. Про це під час брифінгу повідомив голова адміністрації Сергій Осачук.
За його словами, в умовах воєнного стану новий орган буде єдиним центром управління. Обласні адміністрації ліквідували за указом президента. "Військові адміністрації стають єдиним центром управління регіонами, областями, територіями суверенної незалежної України в умовах військової агресії військових проти нас", – сказав Осачук.
Згідно з указом президента, військові адміністрації створюють для здійснення керівництва у сфері забезпечення оборони, громадської безпеки і порядку. У документі йдеться, що голови ОДА стають керівниками військових адміністрацій.
Що відомо
- 24 лютого школи області перейшли на дистанційне навчання через вторгнення Росії в Україну. Також на цю форму перейшли Чернівецький національний університет та медуніверситет.
- Комунальні підприємства області працюють у штатному режимі та під охороною.
- Голова ОДА Осачук та мер Чернівців Клічук закликали зберігати спокій. Вони повідомили, що в області ситуація не ускладнена.
- Гуртожиток ЧНУ підготували для поселення людей, які приїдуть з інших міст. Також діє "гаряча лінія" для чернівчан, які готові прийняти сім'ї з інших областей.
- Голова ОДА закликав усіх людей, які здатні тримати зброю, вступити до тероборони. До військкоматів 24 лютого прийшли люди, які не чекали офіційного виклику.
- На українсько-румунському кордоні в Чернівецькій області черги авто та людей.
- Дністровська ГЕС та ГАЕС продовжують працювати під посиленою охороною.