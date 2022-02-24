Чернівецька облдержадміністрація та районні адміністрації ліквідовані. Замість них утворено Чернівецьку військову адміністрацію. Про це під час брифінгу повідомив голова адміністрації Сергій Осачук.

За його словами, в умовах воєнного стану новий орган буде єдиним центром управління. Обласні адміністрації ліквідували за указом президента. "Військові адміністрації стають єдиним центром управління регіонами, областями, територіями суверенної незалежної України в умовах військової агресії військових проти нас", – сказав Осачук.

Згідно з указом президента, військові адміністрації створюють для здійснення керівництва у сфері забезпечення оборони, громадської безпеки і порядку. У документі йдеться, що голови ОДА стають керівниками військових адміністрацій.

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